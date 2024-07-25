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敘利亞總統阿塞德在莫斯科會見普亭 與土耳其可能恢復關係

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敘利亞總統阿塞德（左）在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭（右）。 法新社
敘利亞總統阿塞德（左）在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭（右）。 法新社

（德國之聲中文網）俄羅斯電視台本周四播放了敘利亞總統阿塞德在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭的影片。該影片幾乎沒有透露雙方會談的細節。

我們對這次會面了解多少？

這段由克里姆林宮發布的視頻顯示，普亭似乎在向阿塞德詢問他對中東衝突的看法。

「不幸的是，局勢有升級的趨勢，我們可以看到這一點。這也直接適用於敘利亞，」普亭說。

據敘利亞國家通訊社SANA報導，阿塞德表示，兩國都面臨「艱難的挑戰」，並設法克服了這些挑戰。

「考慮到全世界和歐亞地區正在發生的所有事件，我們今天的會晤似乎非常重要，」阿塞德通過俄語翻譯告訴普亭。

敘利亞與土耳其可能恢復關係

克里姆林宮表示，普亭和阿塞德的會晤於周三舉行。儘管克里姆林宮沒有透露會談細節，但其中一個潛在討論話題可能是大馬士革與安卡拉之間恢復關係。

阿塞德和土耳其總統埃爾多安都已暗示准備恢復兩國關系。2011年敘利亞內戰爆發後，埃爾多安支持反叛力量對抗阿塞德。從那以後，兩國關係一直處於斷交狀態。

最近，埃爾多安表示，只要阿塞德朝著改善與土耳其的關係邁出一步，土耳其也會相向而行。他還表示，讓難民返回敘利亞是首要任務之一。

普亭和阿塞德長期以來是盟友。克里姆林宮此前在敘利亞12年的內戰中幫助阿塞德穩定政權。俄羅斯戰士幫助阿塞德的軍隊奪回了大片領土，俄羅斯軍隊仍在敘利亞保留基地。兩人最後一次見面是2023年3月在莫斯科。

（美聯社、法新社、路透社）

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