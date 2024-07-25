快訊

輝達、台積ADR續跌…美科技股早盤陷頹勢 企業內部人賣股速度逾10年新高

桃園男颱風天自助洗車打蠟觸電 當場無心跳送醫死亡

越共總書記連2天國葬 大批民眾排隊弔唁「仲伯伯」武文賞也露面

中央社／ 河內25日專電
官員、外賓及越南各地民眾前往送別心中的「仲伯伯」，從早到晚人潮未間斷。 法新社
官員、外賓及越南各地民眾前往送別心中的「仲伯伯」，從早到晚人潮未間斷。 法新社

越共總書記阮富仲國葬儀式今起一連兩天在越南舉行，胡志明陵寢一早降半旗並在越南國旗繫上黑紗，官員、外賓及越南各地民眾前往送別心中的「仲伯伯」，從早到晚人潮未間斷。

越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日病逝，享壽80歲。阮富仲2021年初打破兩屆任期規定三度連任越共總書記，掌權13年來透過肅貪整治幹部隊伍，同時以親民、簡樸形象示人。

為期兩天的國葬儀式今天上午7時在國家殯儀館、阮富仲故鄉河內市東英縣（Dong Anh）、胡志明市統一宮三地同步展開。在國葬儀式之前，胡志明陵寢今天清晨6時先降半旗並於越南國旗繫上黑紗致哀。

由於國家殯儀館用以接待越南各黨政機關與外賓弔唁團，民眾一早多集中於距離河內市中心8公里的東英縣賴駝村（Lai Da）阮富仲老家追悼，透過越南電視台（VTV）轉播畫面，排隊人潮從追悼會場延伸至村口長達2公里。

越南人同姓氏者很多，日常生活多以名字最後一個字稱呼對方，因此一般百姓多稱呼阮富仲為「仲伯伯」。在賴駝村排隊的民眾經過阮富仲老家門前紛紛伸手觸摸外牆、大門，低聲對心中的「仲伯伯」道別。

國家殯儀館今天最先前往弔唁的機關團體是由越南國家主席蘇林（To Lam）率領的越共中央代表團。值得注意的是，今年3月被指「違反黨員規定」自請辭職的前國家主席武文賞（Vo Van Thuong）也在隊伍當中，這是他自請辭職以來，首次公開露面。

外賓方面，今天第一組弔唁的是古巴，印尼、韓國、澳洲陸續於上午進行弔唁。寮國、中國、俄國等則於下午到場。其中，寮國、古巴這兩個越南的社會主義盟友，同樣為阮富仲的辭世舉國哀悼兩天。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定出席弔唁，但因為參加美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在白宮的會議，結束後將先前往寮國參加東南亞國家協會（ASEAN）部長級會議再到河內致意。

阮富仲的安葬儀式將於明天下午3時在河內市的梅驛（Mai Dich）公墓舉行。公開資訊顯示，梅驛公墓建於1956年、總面積為5.9公頃，多位越南黨和國家領導人還有1224名烈士長眠於此。

共產黨 殯儀館 越南 阮富仲

延伸閱讀

月底省錢救星！ 三重信義公園旁排隊水煎包、小籠包搬家了，一顆7元還是很划算

邊境遊升溫 中越青年廣西逐夢

中共派王滬寧率團 赴越南弔唁阮富仲

越共總書記辭世舉國哀戚、歌頌 3網友逆風發言遭罰「750萬越南盾」

相關新聞

敘利亞總統阿塞德在莫斯科會見普亭 與土耳其可能恢復關係

俄羅斯電視台本周四播放了敘利亞總統阿塞德在克里姆林宮會見俄羅斯總統普亭的影片。該影片幾乎沒有透露雙方會談的細節。

越共總書記連2天國葬 大批民眾排隊弔唁「仲伯伯」武文賞也露面

越共總書記阮富仲國葬儀式今起一連兩天在越南舉行，胡志明陵寢一早降半旗並在越南國旗繫上黑紗，官員、外賓及越南各地民眾前往送...

比利時全國多地突襲搜索 逮7人疑準備「恐攻」目標尚不確定

比利時聯邦檢方表示，警方今天持搜索票，對全國各地14間房屋展開突襲搜索，逮捕7名疑似準備發動「恐怖攻擊」人士進行問話

美國和加拿大攔截中俄戰機 仍然在國際空域「不被視為威脅」

美國和加拿大的戰機24日在阿拉斯加防空識別區攔截了兩架俄羅斯和兩架大陸的軍用飛機。

2024巴黎奧運／超富二代前進巴黎奧運 蓋茲女婿在列但不在美國隊

自律、才華、多年的訓練，以及對卓越表現的全心投入，是成為奧運選手的必要條件。但有時候，信託基金也可能有所幫助。

學者：印度國防預算劍指大陸 尚未對北京張開雙臂

印度財政部最近提交2024-25財政年度中央總預算，國防預算取得各部會最高額度。印度學者認為，這顯示印度政府仍全力因應中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。