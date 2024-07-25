比利時全國多地突襲搜索 逮7人疑準備「恐攻」目標尚不確定
比利時聯邦檢方表示，警方今天持搜索票，對全國各地14間房屋展開突襲搜索，逮捕7名疑似準備發動「恐怖攻擊」人士進行問話。
檢方聲明指出，懷疑這7人可能「參與恐怖組織活動、資助恐怖主義和準備進行恐怖攻擊」。警方聲明表示，具體的攻擊目標尚不確定。
檢方發言人指出，「目前還沒有關於（攻擊）地點或目標的詳細資訊，但發現的跡證讓我們相信（他們）正策劃展開攻擊」。
法新社報導，檢方發言人表示，現階段並無證據顯示相關圖謀與將於明天揭幕的巴黎奧運有關係。本屆奧運開幕式將在前所未見的嚴密維安下舉行。
警方突襲搜索的範圍涵蓋安特衛普（Antwerp）、列日（Liege）、根特（Ghent）等城巿，以及布魯塞爾地區。
2016年，比利時的機場和地鐵發生自殺炸彈攻擊，造成32人死亡、數百人受傷。2015年，巴黎發生導致130人死亡的攻擊事件。
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