美國和加拿大攔截中俄戰機 仍然在國際空域「不被視為威脅」
（德國之聲中文網）美國和加拿大的戰機24日在阿拉斯加防空識別區攔截了兩架俄羅斯和兩架大陸的軍用飛機。
美加聯合組建的北美防空司令部（NORAD）在X平台上表示，「NORAD發現、追蹤並攔截了兩架在阿拉斯加防空識別區（ADIZ）內飛行的兩架俄羅斯TU-95轟炸機和兩架大陸H-6轟炸機。」
NORAD表示，這些飛行仍然在國際空域，並未進入美國或加拿大的主權空域，因此這次活動「不被視為威脅。」
阿拉斯加防空識別區是一個監控空中交通的周邊區域，儘管它仍屬於國際空域，但在發生敵對活動時可以提供更多的反應時間。
在該空域攔截俄羅斯飛機是經常發生的情況。這些飛機通常經由視覺或電子方式被美國或加拿大的飛機識別。
俄羅斯全面入侵烏克蘭以後被西方孤立，隨後一直與大陸在加強合作。
（法新社，路透社）
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言