美國和加拿大攔截中俄戰機 仍然在國際空域「不被視為威脅」

（德國之聲中文網）美國和加拿大的戰機24日在阿拉斯加防空識別區攔截了兩架俄羅斯和兩架大陸的軍用飛機。

美加聯合組建的北美防空司令部（NORAD）在X平台上表示，「NORAD發現、追蹤並攔截了兩架在阿拉斯加防空識別區（ADIZ）內飛行的兩架俄羅斯TU-95轟炸機和兩架大陸H-6轟炸機。」

NORAD表示，這些飛行仍然在國際空域，並未進入美國或加拿大的主權空域，因此這次活動「不被視為威脅。」

阿拉斯加防空識別區是一個監控空中交通的周邊區域，儘管它仍屬於國際空域，但在發生敵對活動時可以提供更多的反應時間。

在該空域攔截俄羅斯飛機是經常發生的情況。這些飛機通常經由視覺或電子方式被美國或加拿大的飛機識別。

俄羅斯全面入侵烏克蘭以後被西方孤立，隨後一直與大陸在加強合作。

（法新社，路透社）

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