英國友台前內政副大臣圖根哈特 宣布參選保守黨黨魁

具「對陸鷹派」和「友台」形象的英國保守黨籍前內政副大臣圖根哈特正式宣布參選黨魁。他說，有信心帶領保守黨贏得下一次國會大選，並以「信任」和「說到做到」為主要號召。

在保守黨於7月初舉行的國會大選落敗、成為在野黨前，圖根哈特（Tom Tugendhat）是主責安全事務的內政副大臣，目前在保守黨「影子內閣」擔任影子內政副大臣，同樣主責安全事務。

根據英國制度，「影子內閣」由國會主要在野黨組成，除了監督政府，也為未來執政做準備。

圖根哈特具軍事背景，對俄羅斯、中國等威權政權立場強硬，俄、中及伊朗皆對他施加制裁。2017至2022年擔任下議院外交事務委員會主席期間，他在國會有多次「友台」發言。

成員來自35個國家、「對中鷹派」色彩鮮明的跨黨派「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC，前譯為「對華政策跨國議會聯盟」）30日將首度在台北舉行年度峰會。圖根哈特長期關注IPAC活動。他近日就IPAC台北峰會表示，如今是支持台灣的最重要時刻。

他24日晚間透過在此次國會大選宣布支持保守黨的「每日電訊報」（Daily Telegraph）發表專文，正式宣告投入黨魁選舉。

根據近日出爐的保守黨黨魁選舉規則，有意參選者需在29日下午前獲10位同黨議員提名，以取得參選資格。9月國會結束休會後，黨籍議員將透過投票，初步選出4名候選人，以利候選人在同月底登場的保守黨年會尋求黨內支持。黨籍國會議員接著將再度投票，篩選出最後2名候選人，並交由一般黨員投票選出黨魁。新任黨魁訂於11月初揭曉。

圖根哈特是第2位宣布參選黨魁的保守黨籍國會議員，緊接在前內政大臣柯維立（James Cleverly）之後。在黨內屬中間溫和派的圖根哈特被視為是有條件凝聚黨內不同力量、可吸引較廣大選民支持的黨魁（即潛在未來首相）人選。

圖根哈特在「每日電訊報」文章提到，他的處事基本原則很簡單，就是「說到做到」。

他寫道，他宣示效忠、為國家服務，因此曾在伊拉克和阿富汗作戰，並在擔任內政副大臣期間，繼續與英國的敵人戰鬥。他自述未能在每一場辯論勝出，但贏了最重要的戰役，也就是保護英國免於恐怖主義攻擊。他承諾要對抗獨裁者，這也是為什麼中國的共產黨政府對他施加制裁，並對他發動針對式的攻擊，包括網路攻擊。

圖根哈特指出，保守黨在大選慘敗的原因很簡單：未能說到做到、失去選民信任，且忙於內鬥。

他今天上午對媒體表示，他已取得10位黨籍國會議員背書。

他說，現任首相、工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）的經驗顯示，5年內從谷底反敗為勝、再度贏得執政權是可能的。他坦言，在月初的國會大選，不少選民是寧願投其他任何一個政黨，只要能把執政14年的保守黨趕下台。

不過，他在專文及受訪期間也對工黨多所批評，包括工黨政府的「大政府」（指允許國家有較多的控制和介入行為）思維、上台不到一個月就開始內鬥，以及英國經濟在過去25年（也就是包含工黨執政時期）未能適當發展、成長有限，薪資成長也令人遺憾地平緩。

圖根哈特2022年夏季曾競選黨魁，爭取接替遭逼宮的前首相強生（Boris Johnson），但在未能進入決選後，轉而支持特拉斯（Liz Truss）。

特拉斯2022年9月當選黨魁、接任首相後，因為激進的財政計畫導致英鎊重貶至近40年新低、金融市場混亂、重挫英國和一向以經濟成績自豪的保守黨聲譽，而於一個多月後被迫下台。此次國會大選，特拉斯比強生更常被提出，用以象徵保守黨14年執政後期的混亂，這也是接替特拉斯成為首相、帶領保守黨打大選選戰的蘇納克（Rishi Sunak）難以擺脫的品牌包袱。

圖根哈特今天被問到過去支持特拉斯的歷史時說，特拉斯的「魯莽輕率」讓「我們所有人詫異」。

當被問到支持特拉斯是否顯示他的判斷力有待加強，圖根哈特未正面回應，僅表示各界該聚焦應對未來挑戰，而他參選黨魁就是為了團結國家、重建信任、落實承諾。