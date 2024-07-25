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衣索比亞毀滅性土石流增至257死 聯合國估恐高達500人喪命

中央社／ 阿迪斯阿貝巴25日綜合外電報導
衣索比亞南部地區近日發生毀滅性土石流災情，造成的死亡數已經增至257人。 法新社
衣索比亞南部地區近日發生毀滅性土石流災情，造成的死亡數已經增至257人。 法新社

聯合國人道事務協調廳今天表示，衣索比亞南部地區近日發生毀滅性土石流災情，造成的死亡數已經增至257人，並警告恐怕高達500人喪命。

法新社報導，南衣索比亞州（South Ethiopia）山區的一處小社區日前遭逢暴雨後，在22日發生了土石流災情。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）今天引用地方當局的說法發布聲明指出，截至7月24日，「死亡數已攀升至257人」。

聲明還提到：「預計死亡數會增加到高達500人。」

位於肯卓沙賈戈茲迪（Kencho Shacha Gozdi）的事發現場，數百人挖掘濕漉漉的紅色泥土盼能找到生還者， 這是衣索比亞有記錄以來最致命的土石流災情。

聯合國人道事務協調廳說：「超過1萬5000人受影響需要撤離。」其中包括至少1320名孩童，還有5293位孕婦和新手媽媽。

聯合國人道事務協調廳還說，南衣索比亞州於4月至5月初遭受短暫季節性降雨的打擊，導致洪患和民眾大規模遷移。

土石流 聯合國 衣索比亞

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