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凱米颱風來襲油輪沉馬尼拉灣 菲律賓急防最大漏油災難

中央社／ 馬尼拉25日綜合外電報導
菲律賓當局表示，一艘載運140萬公升工業燃油的油輪在馬尼拉外海沉沒。 法新社
菲律賓當局表示，一艘載運140萬公升工業燃油的油輪在馬尼拉外海沉沒。 法新社

菲律賓當局表示，一艘載運140萬公升工業燃油的油輪今天在馬尼拉外海沉沒，正加快腳步遏制油污洩漏。菲國海岸防衛隊擔心一旦燃油全部洩漏，將釀菲國史上最嚴重漏油災難。

法新社報導，懸掛菲律賓國旗的MT新地號（MTTerra Nova）油輪原本預計開往中部怡朗市（Iloilo），今天凌晨在馬尼拉灣（Manila Bay）沉沒。沉船地點距離首都馬尼拉附近的巴丹省（Bataan）沿海城鎮利邁（Limay）約7公里。

MT新地號沉船之際，馬尼拉和周圍地區正因颱風凱米外圍環流和雨季來襲，連日蒙受衝擊。

繁忙航道馬尼拉灣已發現綿延數公里長的燃油洩漏，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）準備部署浮動攔油索予以控制。

海岸防衛隊發言人巴里羅（Armando Balilo）今天稍早在簡報會中表示，當局「正在與時間賽跑」，設法控制油污擴散並且阻止更多燃油洩漏。

他警告，若這艘油輪上的工業燃油全部洩漏，將成為菲國史上最嚴重漏油事件。

巴里羅指出，「如果那些燃油洩漏，將對馬尼拉、甚至整個馬尼拉海岸線造成巨大危害，因為這起事件發生在馬尼拉灣內」。

數以千計漁民和旅遊業者仰賴這片水域維生。

與此同時，颱風凱米橫掃西太平洋，在菲律賓引發洪患和土石流，迄今已造成22人死亡。警方表示，至少有3人下落不明。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已指示有關部門加快腳步，對偏遠農村地區提供糧食和其他援助物資。

凱米颱風 漁民 漏油 菲律賓 馬尼拉

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