印尼新都總統府竣工 機場工程進度因天氣延宕

印尼新首都努山塔拉8月17日將舉行獨立日慶典，各項建設正持續趕工。當局表示，新首都的總統府已放上最後一片神鷹羽翼，象徵竣工；不過，新首都機場建設因天氣不佳導致工程延宕，恐怕無法在獨立日前啟用。

印尼將於8月17日在新首都努山塔拉（Nusantara）舉行獨立79週年慶祝活動。總統佐科威（JokoWidodo）今天表示，政府仍在準備新首都所需的基礎設施和相關建設；一切就緒後，他將在新首都舉行內閣會議。

他指出，新首都的建築已可供應乾淨的飲用水。

佐科威特別提及新都自來水工程進度是因為他曾表示，若新首都供水無虞，他會在7月搬至新首都辦公。

佐科威今天說：「我不想倉促搬遷，這會降低建築品質。等到真的準備好了，我就會進駐（新首都）。」

印尼總統府辦公室主任穆爾多科（Moeldoko）曾表示，佐科威政府對新首都建設能在8月大限前完工，充滿信心。他說：「計劃沒有改變，獨立日慶祝儀式將在努山塔拉舉行。」

穆爾多科表示，佐科威將與總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）一同出席在新首都舉行的獨立日儀式。至於在雅加達的慶祝活動，會由副總統安明（Ma'ruf Amin）和副總統當選人吉伯朗（GibranRakabuming Raka）共同主持。

針對工程進度，印尼公共工程及人民房屋部長兼新都局代理局長巴蘇基（Basuki Hadimuljono）日前表示，已完成總統府神鷹羽翼的安裝工程。

雅加達郵報（Jakarta Post）日前報導，外型為印尼神鷹的新都總統府，首片羽翼是去年9月17日裝上。歷時近一年，日前裝上第4650片羽翼，象徵總統府正式竣工。

巴蘇基21日透過影片說：「今晚，我們見證第4650片羽翼的安裝工程。這標誌著總統府的建設完成。」

除了總統府外，預計7月底完工的新都工程還包括宮殿區和紀念公園；總統秘書處和國務秘書部辦公室則有部分可以使用。

不過，新首都部分工程可能無法在獨立日前完工。

羅盤報（Kompas）報導，努山塔拉機場完工日期可能延後，並引述航空運輸局負責人瑪莉亞（MariaKristi Endah Murni）指出，新首都機場建設進度落後，可能無法趕上8月獨立日慶祝儀式。

她表示，若因天氣因素，努山塔拉機場無法在8月前完工，可使用新首都附近的機場，供貴賓專機起降。