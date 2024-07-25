以巴戰爭延燒 新加坡示警恐怖主義威脅加劇

以哈戰爭延燒，新加坡內部安全局今天表示，在這起衝突之後，恐怖主義帶來的威脅加劇，社群媒體上極端分子言論隨之增加。

新加坡內部安全局（Internal Security Department）今天公布2024年恐怖主義威脅評估報告（TerrorismThreat Assessment Report 2024）。報告指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月向以色列發動襲擊，以哈戰爭就此爆發，恐怖主義帶來的威脅加劇。

報告指出，這場衝突在世界各地引起激烈的反應，包括暴力行為，恐怖分子利用衝突呼籲發動攻擊，這些事態發展也影響新加坡，在社群媒體上，來自極端分子的反新加坡言論增加。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）等新加坡媒體報導，上一份恐怖主義威脅評估報告於去年發表，在那之後內部安全局已處理3起自我激進（self-radicalisation）的案件，自我激進指的是個人接觸並開始相信極端主義思想，進而對特定人士、組織或機構展開暴力攻擊，以達成其目標。

而這3起案件分別為14歲、16歲的男孩以及一名33歲女子，曾試圖發動攻擊，或參與極端主張等行為，均被發出限制令（Restriction Orders）。

報告指出，雖然沒有跡象顯示攻擊立即會發生，但新加坡面臨的恐怖主義威脅仍然很高。公眾的警覺性及做好準備，是防禦恐怖主義的關鍵。

報告表示，2015年以來累計有52人因自我激進，而接獲內部安全局發出的拘留令或限制令。新加坡數位發展與新聞部去年3月至6月對2000多名15歲以上公民和永久居民進行調查顯示，49％受訪者認為新加坡是恐怖攻擊目標，67％受訪者表示他們通常會提高警覺，在公共場所留意可疑行為。