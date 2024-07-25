快訊

不斷更新／南投連3天颱風假！宜蘭僅3地區停班課 台東正常上班課

嘉義縣市交界牛稠溪橋封路 金世界村民憂淹水緊急撤離

以巴戰爭延燒 新加坡示警恐怖主義威脅加劇

中央社／ 新加坡25日專電

以哈戰爭延燒，新加坡內部安全局今天表示，在這起衝突之後，恐怖主義帶來的威脅加劇，社群媒體上極端分子言論隨之增加。

新加坡內部安全局（Internal Security Department）今天公布2024年恐怖主義威脅評估報告（TerrorismThreat Assessment Report 2024）。報告指出，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）去年10月向以色列發動襲擊，以哈戰爭就此爆發，恐怖主義帶來的威脅加劇。

報告指出，這場衝突在世界各地引起激烈的反應，包括暴力行為，恐怖分子利用衝突呼籲發動攻擊，這些事態發展也影響新加坡，在社群媒體上，來自極端分子的反新加坡言論增加。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）等新加坡媒體報導，上一份恐怖主義威脅評估報告於去年發表，在那之後內部安全局已處理3起自我激進（self-radicalisation）的案件，自我激進指的是個人接觸並開始相信極端主義思想，進而對特定人士、組織或機構展開暴力攻擊，以達成其目標。

而這3起案件分別為14歲、16歲的男孩以及一名33歲女子，曾試圖發動攻擊，或參與極端主張等行為，均被發出限制令（Restriction Orders）。

報告指出，雖然沒有跡象顯示攻擊立即會發生，但新加坡面臨的恐怖主義威脅仍然很高。公眾的警覺性及做好準備，是防禦恐怖主義的關鍵。

報告表示，2015年以來累計有52人因自我激進，而接獲內部安全局發出的拘留令或限制令。新加坡數位發展與新聞部去年3月至6月對2000多名15歲以上公民和永久居民進行調查顯示，49％受訪者認為新加坡是恐怖攻擊目標，67％受訪者表示他們通常會提高警覺，在公共場所留意可疑行為。

恐怖主義 新加坡 社群媒體

延伸閱讀

2024年全球最強護照出爐！ 「台灣」名列33、免簽通行141國 「這國家」連2年奪冠

星主權基金續押大陸市場 有意入股喊撤的跨國企業

新加坡Artyzen酒店造南洋風情 無邊際泳池超奢華

新加坡洗碗工「月薪近台幣8萬」 網看傻：台灣做到死都賺不到

相關新聞

衣索比亞毀滅性土石流增至257死 聯合國估恐高達500人喪命

聯合國人道事務協調廳今天表示，衣索比亞南部地區近日發生毀滅性土石流災情，造成的死亡數已經增至257人，並警告恐怕高達50...

凱米颱風來襲油輪沉馬尼拉灣 菲律賓急防最大漏油災難

菲律賓當局表示，一艘載運140萬公升工業燃油的油輪今天在馬尼拉外海沉沒，正加快腳步遏制油污洩漏。菲國海岸防衛隊擔心一旦燃...

北約峰會宣言稱陸是侵烏「關鍵支持者」 陸國防部反批：戰亂播種機

北約峰會此前發表聯合宣言，指大陸是俄羅斯侵烏的「關鍵支持者」。對此，大陸國防部今天反指北約是「戰亂播種機」，在烏克蘭、阿...

北韓再飄近500顆垃圾氣球 打亂南韓航班、引發民宅失火

南韓官員今天表示，北韓過去24小時空飄約500顆裝滿垃圾的氣球進入南韓領空，不僅擾亂航班，還引發一間民宅屋頂失火

鹽湖城主辦2034冬奧 條件…促FBI停止對中泳將藥檢調查

國際奧委會(IOC)24日以83票對6票的表決結果，將2034年冬季奧運主辦權授予美國猶他州鹽湖城；但在眾人歡呼慶祝之際...

日本人口創有紀錄來最大幅萎縮 外來人口趕不上缺口

日本公民人數去年下降之速，創下1960年代有統計以來最高紀錄，對國家的社會安全體系和萎縮的勞動市場帶來更大壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。