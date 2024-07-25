日本擬在最東離島建靶場 供反艦飛彈發射訓練
日本防衛省正規劃於日本最東邊的離島南鳥島建造靶場，以便在國內實施陸上自衛隊陸基反艦飛彈發射訓練。日媒指出，這將是首座能發射射程逾100公里飛彈的射擊場。
日本放送協會（NHK）報導，南鳥島位於日本本州東南方約2000公里處，是小笠原群島的一部分，行政區域劃分屬於東京都小笠原村。島上沒有一般居民，僅有海上自衛隊和氣象廳的職員常駐。
消息人士透露，南鳥島的靶場未來將是陸上自衛隊「12式陸基反艦飛彈」射擊訓練的場地。這種飛彈射程100多公里，未來訓練時會朝島嶼西側海岸的訓練海域，發射不會爆炸的演習用飛彈，訓練預計2026年度開始。
12式陸基反艦飛彈未來可透過改良，延長射程到1000公里左右。日本政府正評估把增程改良後的12式陸基反艦飛彈，當作能攻擊敵方飛彈發射基地等處的「反擊能力」裝備。
南鳥島的射擊場，也預計成為改良後的12式陸基反艦飛彈、開發中的離島防衛用超高速滑翔彈（HVGP）等武器試射的訓練地點。
12式陸基反艦飛彈發射訓練必須在寬闊的海域和空域進行，以避免波及船隻與飛機。日本至今都在美國、澳洲等地實施發射訓練。
南鳥島靶場將是日本國內首座可用於發射射程超過100公里飛彈的場地。報導指出，日本若能在國內訓練發射這類飛彈，可能有助於強化離島防衛力。
防衛省已經告知東京都政府和小笠原村這項計畫。
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