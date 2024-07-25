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北韓再飄近500顆垃圾氣球 打亂南韓航班、引發民宅失火

中央社／ 首爾25日綜合外電報導
南韓官員表示，北韓過去24小時空飄約500顆裝滿垃圾的氣球進入南韓領空。歐新社資料照
南韓官員表示，北韓過去24小時空飄約500顆裝滿垃圾的氣球進入南韓領空。歐新社資料照

南韓官員今天表示，北韓過去24小時空飄約500顆裝滿垃圾的氣球進入南韓領空，不僅擾亂航班，還引發一間民宅屋頂失火。

路透社報導，這些氣球是平壤當局為反制南韓境內「脫北者」和活動人士而持續進行的宣傳活動其中一環。那些人定期對北韓空飄氣球，裡頭裝有諸如反平壤傳單、藥品、金錢及存有南韓流行音樂影片和戲劇的USB隨身碟等物品。

韓國機場公司（Korea Airports Corporation）一名職員表示，首爾金浦機場昨晚疑因一顆氣球而暫停航班起降兩小時。南韓主要國際機場仁川機場輸運近數週來迭遭氣球影響。

在首爾附近的京畿道，一顆氣球在一棟民宅屋頂著火。消防官員表示，火勢已被撲滅。

南韓軍方指出，部分垃圾氣球裝有可讓氣球定時爆開的裝置，可能引發火災

合同參謀本部發言人李成俊（Lee Sung-joon，音譯）在簡報會中表示：「這些垃圾氣球裝上計時器，有讓氣球經過一定時間後爆開並且散布垃圾的作用。」

李成俊指出，截至今天為止已有480枚氣球落入南韓境內，其中多數裝有紙張和塑膠垃圾。

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