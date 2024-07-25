日本人口創有紀錄來最大幅萎縮 外來人口趕不上缺口

日本公民人數去年下降之速，創下1960年代有統計以來最高紀錄，對國家的社會安全體系和萎縮的勞動市場帶來更大壓力。

日本厚生勞動省周三公布，日本國民人口1月1日止一年之中減少超過86.1萬人，降至1億2,160萬人，連續15年下降。儘管外來人口增加11%，首次達到300萬人，但仍不足以彌補日本國民的缺口。整體人口萎縮0.4%。

人口縮減，對日本構成勞動力短缺在內多重挑戰。儘管日本失業率始終保持在3%以下，在已開發國家中最低，但很多企業人力上已嚴重吃緊。服務業每名求職者待填補近三個職缺，而建築公司面臨缺人的壓力更大。

帝國數據銀行一份報告說，去年有創紀錄的260家事業因人手不足以維持營運而破產。

最新數據顯示，工作年齡人口占總人口的比例和前一年幾乎持平，因為越來越多外籍勞工填補了人力缺口。不過，日本沒有足夠的結構性支持的情況下，能否繼續容納外國人口以這種速度湧入，目前仍不明朗。

對日本社會安全體制形成的壓力，則是另一個問題。納稅人數減少，無法維持不斷增加的老年人口。經濟學家土井丈朗2018年估計，到2040年，日本稅收和保費收入預計將減少約10%，日本支應擴大的社會安全支出將更加困難。

為了提高日本出生率，首相岸田文雄承諾政府對每個兒童的支持將提升到和瑞典相當的水準。瑞典將國內生產毛額（GDP）的3.4%用於家庭福利。