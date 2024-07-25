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中央山脈的威力！CNN：凱米颱風像「乒乓球」般被彈出台灣

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
CNN分析颱風衛星影像稱，凱米被台灣的中央山脈阻擋，登陸前多次改變路徑，最後像乒乓球一樣，被彈離台灣。取自CNN
CNN分析颱風衛星影像稱，凱米被台灣的中央山脈阻擋，登陸前多次改變路徑，最後像乒乓球一樣，被彈離台灣。取自CNN

凱米颱風今天凌晨4時20分左右自桃園市新屋區附近出海後，朝中國福建直撲而去。CNN分析颱風衛星影像指出，凱米被台灣的中央山脈阻擋，登陸前曾多次改變路徑，最後像乒乓球一樣，被彈離台灣。

CNN氣象主播Derek Van Dam分析衛星影像指出，凱米過去6小時變化迅速，從雷達回波圖可見，凱米原本正朝著西北方向移動，隨後又轉彎沿著東部海岸線往南，嚴重侵襲東部海岸線。之後又離開海岸線打轉，再以逆時鐘方向朝陸地前進登陸。

Derek Van Dam形容，衛星影像中的凱米颱風「就像乒乓球一樣在台灣被彈來彈去」，彷彿這個島正努力將颱風引開。

他進一步指出，台灣海拔高達1.2萬英尺的中央山脈，有如天然屏障一樣，在颱風襲擊台灣時，能讓颱風改變路徑（track deflection），延遲或讓颱風不直接襲擊台灣島的西半邊，「作用跟在河裡放一塊石頭一樣，可以讓水被轉移到物體周圍」。

凱米颱風

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