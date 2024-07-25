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台火箭公司明年在日能否發射 考驗日本發展太空業決心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
晉陞科技太空公司曾在台東興建火箭發射場。本報系資料照片
晉陞科技太空公司曾在台東興建火箭發射場。本報系資料照片

台灣新創太空事業晉陞太空公司計劃明年初在日本發射火箭，將是外國公司在日本的創舉，業界人士認為有助於讓日本成為亞洲太空開發的樞紐。

路透分析，晉陞規劃的次軌道發射任務目前面臨監管障礙和延遲，問題在於日本致力推動未來十年內將4兆日圓（260億美元）太空產業規模擴大一倍之際，是否應該接納外國公司。

晉陞成立於2016年，尚未成功發射過火箭。最近一次試射是在2022年透過在澳洲的姊妹公司AtSpace進行的，但因氧化劑外洩而失敗。這次在日本測試的火箭是不同的設計。

晉陞董事長陳彥升接受路透訪問說：「這次（計劃中的發射）應該對日本政府來說是一個非常好的案子。」「如果順利進行，將吸引更多來自其他國家的客戶。」

陳彥升說，晉陞正在等待最後一道監管關卡，即獲准發射12公尺探空火箭的無線電許可證。他希望能在明年發射。探空火箭可以到達太空，但不會進入軌道。

有專家表示，在日本發射台灣的火箭，可能會引起中國大陸關切。但目前為止，陳彥升表示，他並未聽到任何相關疑慮。晉陞是唯一一家嘗試發射火箭的台灣業者。另一位共同創辦人是現任國家太空中心主任吳宗信。

晉陞的努力已贏得日本太空產業支持，尤其是在北海道北部的偏遠農業小鎮大樹町。大樹町就是這次發射的所在地。

代表大樹町及鄰近選區的自民黨眾議員中川郁子告訴路透，晉陞的計畫是「台日友誼的象徵」，也是對當地官員所稱「太空矽谷」的國際商業園區的願景有也有助益。

參與太空事務的日本官員提醒，外國公司若要從日本發射軌道載具，需經過政府的嚴密審查，也將面臨高規格的監管障礙。

不過，由於日本「太空活動法」並不適用於像晉陞這樣的次軌道發射，因此無須中央政府批准。東京計劃修法，將次軌道飛行和可重複使用火箭納入規範，但這些修法預計需要數年之久。

反對黨參議員、曾任職於官方的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的水野素子表示，她對日本開放外國企業抱持謹慎態度，擔心本地的發射公司可能無法在價格上與外國公司競爭。

JAXA 發射日本國內研發的火箭已數十年，但日本的民營火箭產業仍處於起步階段。

由航太公司IHI 支持的Space One在今年3月首次發射火箭發生爆炸。位於大樹町的Interstellar Technologies在2019年成為頭一家讓探空火箭成功飛到太空的日本公司，但尚未達到軌道發射。

太空 日本 火箭

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