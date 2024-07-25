快訊

不准顧客改單！「陳耀訓蛋黃酥」不退款民眾冒雨排隊 消保官：可提消費爭議

賀錦麗獲封brat還廚藝一流 爽朗的她能為選情加分嗎？

颱風天非出遊！遭女兒牆砸中妻死兒命危 他泣訴：只是出門買東西

遷都計畫醞釀一甲子 佐科威築夢留政治遺產

中央社／ 雅加達25日專電

印尼遷都專題3

10年前上任的印尼總統佐科威因重視改革和親民作風受歡迎，2019年展開遷都計畫卻遇疫情及投資不足等問題，但佐科威堅決任內遷都，外界認為他是為留下政治遺產，遷都成敗將攸關他能否在印尼政治史上留下輝煌篇章。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）的遷都夢，在10月結束任期前終於要實現。他在2019年連任成功後，正式宣布將首都遷出爪哇島，以促進區域均衡發展，並解決首都雅加達人口過於膨脹的問題。遷都工程預計得花10年以上。

無奈才剛宣佈遷都，隔年就遇上世紀疫情，也讓遷都計畫被迫延後。

直至2022年初，國會批准法案，決定自2024年起，將首都從雅加達遷至婆羅洲東加里曼丹省（EastKalimantan）的「努山塔拉」（Nusantara），原因是該地點具有天災風險低、位處印尼群島中心等優勢。遷都工程總計將耗費320億美元。

這項法案為遷都提供法律框架，但遭多名學者質疑立法過程時間倉促，未經充分討論，不符合民主程序，將可能導致新首都無法發揮功能。

● 遷都過程倉促 法案未經充分討論

印尼都市計劃專家魯克馬納（Deden Rukmana）指出，政府遷都工作倉促，只著急在佐科威下台前完成計畫，以達到佐科威希望獨立日新首都能落成的目標，「時間框架導致一切都過於匆忙」，其中還包括為新首都所制定的法案。

魯克馬納告訴中央社，遷都法案討論時間很短，「社會上幾乎沒有足夠時間討論印尼這項史上最昂貴的計畫」。

他說：「（政府）未對大眾諮詢足夠意見，也未有足夠的研究支持（遷都）。」

魯克馬納表示，佐科威擔任地方首長時，就已成功說服街頭小販搬遷至市場，因此對於佐科威能得到國會支持遷都計畫並不意外。但他說：「佐科威變了，為了留下政治遺產，在遷都進程上操之過急。」

魯克馬納表示，遷都應是長期規劃，設定完工期限是個「很自私、很自私的行為」。他認為，「佐科威是透過遷都，以建立其政治遺產」。

印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）法律學院資深講師佩維拉（Indra Perwira）、教授蘇西（SusiDwi Harijanti）等學者4月發表的學術文章，也提出類似觀點。

文中指出，遷都過程社會參與甚少，因為「國會2022年1月18日通過的遷都法案，僅花了42天審議」。

「由於相關法案的審議速度快，公眾對該法案能提出的建議和批評相當有限，僅能在為期4天的公聽會上就遷都提供意見，不符合公民的期待和願望」。

佩維拉表示：「首都是國家認同的象徵，是政治、經濟、文化融合的樞紐，為能好好運作，需要廣泛的公眾支持，當公眾參與受限制時，會導致公眾拒絕（遷都）或對遷都產生質疑，進而衝擊遷都的目標。」

她補充，在展開遷都計畫之際，印尼仍在應對受疫情衝擊的經濟問題，少了大眾參與討論的遷都計畫，導致社會對遷都產生疑慮，許多人反對遷都，是因爲該計畫運用大量資金，可能為國家帶來經濟風險。

● 投資不足成挑戰

2022年3月，佐科威與地方官員在「努山塔拉」舉行動土儀式，正式展開新首都的施工作業。從那一刻起，新城市開始大興土木，短短2年多，直至6月底，中央社記者在「努山塔拉」已可見數棟高聳建築，總統府和政府部門辦公大樓也已幾乎完工。

根據法令，開發新首都的經費中，20%來自政府，其餘80%則靠投資者出資，以減少國家預算。然而，耗資330億美元建設的新首都自施工以來，雖有多家國際和印尼本土企業承諾投資，卻持續面臨缺乏外資的問題。

佐科威曾在去年底坦承，已收到約300份新首都的投資意向書，但尚未有任何重大投資。更令他感到棘手的是，今年6月初，新首都管理局局長班邦（Bambang Susantono）和多尼（Dhony Rahajoe）雙雙辭職，也遭外界質疑遷都計畫遇到阻礙。

佐科威當時表示，他計劃7月就搬至新首都的辦公室工作；他還透露，新首都將迎來巨額外國投資，其中包括杜拜開發商艾瑪爾地產公司（EmaarProperties）的資金，種種舉動被解讀是為了安撫外界對新都計畫的不信任。

另外，在新都落成前一個月，印尼政府對投資者釋出利多，允許投資者在新都申請長達190年土地使用許可，遭外界批評佐科威為實現遷都計畫不惜代價，因為印尼幾乎不曾發放過期限這麼長的土地使用許可。

● 新政府是否延續攸關遷都成敗

遷都進入倒數時刻，印尼政府想方設法吸引更多投資，但投資者最大的憂慮仍是候任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在多大程度上，會繼續推動新首都建設。

印尼政治風險顧問公司「Reformasi Information」負責人歐魯克（Kevin O’Rourke）認為，普拉伯沃會持續遷都計畫，但他主要施政重點是孩童免費營養午餐、軍事和糧食安全，因此若預算和資源不足，新首都建設在施政中就會排到次要位置。

他向中央社說：「普拉伯沃在總統競選過程中，得到佐科威的支持，因此會持續遷都計畫，只是在資金不足及受到其他預算的排擠下，可能導致新都建設較為緩慢。」

印尼都市計劃專家魯克馬納也認為，遷都計畫已有法律規範，因此下屆政府必定會持續進行，但遷都速度及採取的政策則可能和佐科威不同。

普拉伯沃在競選期間及確認當選總統後，曾多次表示，將延續現任總統佐科威的各項政策。

印尼專欄作家翁淨勝（Johannes Nugroho）告訴中央社，他擔憂，由於缺乏投資，且目前無法達到來自投資者80%建設經費的目標，「努山塔拉」將陷入困境。另外，因新政府計劃推出各種福利措施，勢必面臨預算壓力，這將使新首都的未來變得更不確定。

因此，雖遷都政策必定延續，印尼許多學者和專家都對新首都的未來表示不樂觀。

魯克馬納擔憂，新首都可能淪為只有公務員居住的「空城」，並建議下屆政府應減少過度干預遷都進程，而是將城市打造成友善的居住環境，使人們願意主動搬至新首都。

至於10月將結束總統任期的佐科威，作為引領東南亞經濟大國的舵手，「遷都能否成功」、「下屆政府會不會繼續建設新都」，都將成為他能否在政治路上留下輝煌一頁的關鍵，也會決定他在印尼政壇上的歷史定位。

中央社 印尼

延伸閱讀

FOX邀川普與賀錦麗9/17總統大選辯論 地點搖擺州賓州

從零建新都 綠色智慧城「努山塔拉」挑戰多

最快10月台灣民眾赴印尼免簽！ 金禾國際取得印尼翎亞航空台灣總代理 島嶼旅遊多元選擇

盼打造高科技森林城市！印尼新首都首座數據中心 大同集團獲選進入驗證階段

相關新聞

4架中俄轟炸機進入阿拉斯加防空識別區！美、加戰機升空攔截

北美防空司令部（NORAD）表示，美國與加拿大戰機24日在阿拉斯加附近的國際空域，攔截4架中俄轟炸機。

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄...

賀錦麗獲封brat還廚藝一流 爽朗的她能為選情加分嗎？

美國總統大選終於揮別兩個老男人的戰爭，讓不少選民有解脫之感，而接替美國總統拜登上陣的副總統賀錦麗又碰巧是一位個性爽朗，常自得其樂的候選人，一些迷因剪輯她忘情熱舞、哈哈大笑的鏡頭，不僅擄獲了Z世代選民，也為選戰帶來歡樂氣氛。賀錦麗還有一個秘密武器：她愛下廚，而且廚藝一流，曾在節目中秀她單手打蛋和切洋蔥刀法。承襲美國非裔女性的爽朗性格、接地氣的賀錦麗，能為她的選情加分嗎？

巴黎奧運將登場但法國政局陷癱瘓 民眾生活危機怎解？

法國7月7日舉行國會大選，選後新國會呈現左中右三派鼎立，席次最多的左翼聯盟要求組閣，內部卻分裂無法推出總理人選。而總統馬克宏上周接受總理艾塔爾帶領的內閣總辭，卸任政府繼續看守負責日常事務，但無法提出重大政策。眼見巴黎奧運即將在7月26日開幕，法國政局卻陷入癱瘓，民眾抱怨生活成本危機，但不知道要等到那一天才會有個像樣的新政府提出因應對策。...

稱俄羅斯經濟正蘇維埃化 歐盟8國財長：普亭正在「兜售謊言」

歐盟8個成員國的財政部長表示，俄羅斯總統普亭正在「兜售」關於俄羅斯經濟實力的「謊言」，必須予以駁斥，還指俄國面對嚴厲制裁...

越南2天國葬送別越共總書記阮富仲 美中日韓代表河內弔唁

越南明天起一連兩天為已故越共總書記阮富仲舉行國葬，弔唁儀式25日在河內市國家殯儀館舉行，26日在梅驛公墓安葬。美國國務卿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。