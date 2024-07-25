中俄轟炸機現蹤阿拉斯加 美加戰機聯合攔截
美國與加拿大共同組成的北美航太防衛司令部（NORAD）表示，美國與加拿大戰機今天在阿拉斯加州附近國際空域攔截兩架俄羅斯與兩架中國轟炸機。
法新社報導，北美航太防衛司令部表示：「NORAD偵測、追蹤與攔截到在阿拉斯加防空識別區運行的兩架俄羅斯TU-95與兩架中國轟-6軍機。」
阿拉斯加防空識別區是一個周邊區域，有關當局會在防空識別區內監測國家空域邊界外的空中交通，以在出現敵對行動時提供額外反應時間。
在阿拉斯加防空識別區攔截到俄羅斯飛機相對較常見，而美國或加拿大飛機會透過視覺或電子方式與俄羅斯飛機聯繫。
北美航太防衛司令部表示，「美國與加拿大的戰鬥噴射機執行攔截行動」，這些轟炸機「仍在國際空域內，沒有進入美國或加拿大的主權空域」，他們的活動「不被視為威脅」。
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