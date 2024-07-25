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環太軍演史上規模最大 近40艘軍艦海上編隊場面壯觀

中央社／ 洛杉磯24日專電

歷年規模最大的環太平洋軍演（RIMPAC）正在夏威夷及附近海域舉行，美軍公布照片及影片，呈現近40艘軍艦在海上編隊航行，展示29國間聯合執行任務的能力。

號稱地表規模最大的聯合軍事演習，環太軍演自6月27日進行到8月1日，在美國主導下，日本、韓國、菲律賓、加拿大、澳洲、印度、英國、法國、荷蘭等盟友共29個國家參與。

環太軍演每2年舉行，從1971年至今有53年歷史。今年29個國家，40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，超過150架飛機，參與聯合演習。

美國軍聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）昨天與今天陸續公布22日畫面，近40艘軍艦在太平洋海面上編隊航行，場面壯觀。

透過空拍畫面，各國大型軍艦在太平洋海面整齊列隊，前後左右拉出距離，有如棋盤。各國軍艦掛上國旗，位居中間位置的是這次環太軍演的主角航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN-70）。

卡爾文森號艦長湯瑪斯（Matthew Thomas）日前接受媒體訪問強調，40艘軍艦編隊航行的難度。

他說：「光是40艘軍艦聚集在一起，本身就是一件很不容易的壯舉。」各國之間的艦艇透過無線電、電子通信系統互相聯繫，陸續駛出珍珠港，在夏威夷周邊的演習海域航行。

演習主辦單位一向強調，透過這場演習建立各國的協同作戰能力，也就是「作業互通能力」（interoperability），意即不同國家的裝備和系統可以共同進行任務。

卡爾文森號領銜的第一航艦打擊群指揮官沃許（Michael Wosje）日前也表示，美軍和盟友、夥伴一起演練，共同為了自由開放的印太區域、基於規則的國際秩序而努力。

沃許強調，透過一天又一天、肩並肩的實地演練，盟友之間得以建立真正的信任關係，「需要朋友之前，要先認識朋友」。

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