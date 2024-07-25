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歐盟法治報告 嚴批義大利媒體處境、司改成果

中央社／ 羅馬24日專電

歐盟執委會今天發表「2024法治報告」（2024 Rule of Law Report），在各國專章中嚴批義大利，特別針對義大利法令恐造成記者噤聲，及義國司法改革更不利追查貪腐等問題，提出長達45頁檢討與建議。

義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia），日前在歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任選舉中投下反對票。部份義大利媒體認為，這可能是范德賴恩報復義大利的「起手式」。

義大利「每日事實報」（Il Fatto Quotidiano）報導，這份法治報告原擬在7月初公布，歐盟當時決定延後公布這些不友善內容，可能是范德賴恩仍想爭取梅洛尼支持連任，既然梅洛尼最後悍然投下反對票，歐盟報告內容就無須再避諱對義大利採取嚴厲措辭。

「每日事實報」摘要，歐盟報告對梅洛尼政府的司法改革提出一系列批評，直指義大利司法部長諾迪奧（Carlo Nordio）採取的司改作法，反而對追查貪腐有負面效果。

歐盟報告也提出，對義大利國營電視台RAI的獨立性感到「長期憂慮」。報告警告，義大利法令對記者產生恐嚇作用，記者持續受到人身攻擊、死亡威脅。

歐盟報告向義大利政府提出6項建議，包括要求義國司法檢調系統更積極改善「數位化」程序，排除推動利益衝突法的障礙，立法規範遊說活動，並將政黨或競選活動的資金來源紀錄電子化等。

歐盟另要求義大利政府更積極保護記者安全，繼續推動誹謗法改革，保護專業機密與新聞消息來源，以及提供公共媒體資金，確保公共媒體的獨立性。最後，歐盟盼義大利建立一個符合聯合國原則的國家級人權機構。

義大利新聞自由爭議近來曾多次引起國際關注。一名記者因在社群媒體貼文嘲笑梅洛尼身高，日前被米蘭法庭勒令支付5千歐元（約新台幣178382元）賠償金。

司法改革 歐盟 義大利

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