德國定明年9/28大選 總理蕭茲表態爭取連任
德國內閣今天確認下次國會大選將在2025年9月28日舉行，總理蕭茲（Olaf Scholz）隨後表示將爭取連任，但他所屬的社會民主黨（SPD）近來民調低迷。
法新社報導，蕭茲在柏林的年度夏季記者會上告訴記者：「我將以總理身分參選，爭取連任。」
立場中間偏左的社民黨在2021年德國大選勝出，蕭茲隨後成為總理。
社民黨與綠黨（The Greens）及自由派的自由民主黨（FDP）共組執政聯盟，但在氣候變遷因應措施、預算支出等多項議題上起衝突。
烏克蘭戰爭以及隨之而來的能源危機和高通膨，也導致民眾普遍不滿政府。3個執政黨的支持度全都大跌，現在民調居首的是保守派，極右派的德國另類選擇黨（AfD）排第2。
社民黨在6月的歐洲聯盟大選得票率僅14%，為歷來最差表現。
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