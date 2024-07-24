稱俄羅斯經濟正蘇維埃化 歐盟8國財長：普亭正在「兜售謊言」

歐盟8個成員國的財政部長表示，俄羅斯總統普亭正在「兜售」關於俄羅斯經濟實力的「謊言」，必須予以駁斥，還指俄國面對嚴厲制裁，經濟出現越來越多惡化跡象。

瑞典、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、立陶宛、拉脫維亞、荷蘭和波蘭的財政部長在衛報刊登的聯合文章寫道，種種跡象表明，俄羅斯的經濟正在「蘇維埃化」，出現許多前蘇聯特色，包括徵用私人資產資助政府支出、「完全無視人民的社會與經濟福祉」，以及經濟因烏克蘭戰爭重新定位。

8國財長指出，「如果普亭持續這種路線，對俄羅斯經濟的長期破壞將會很大」。他們表示，西方民主國家繼續施壓俄國相當重要，因為大家擔心如果烏克蘭明天就達成停火，俄羅斯將用未來幾年重組國內疲軟的經濟，準備第二次攻擊歐洲。

文章指出，「透過將俄羅斯經濟重新蘇維埃化，普亭已讓其走上一條通向自我衰落的道路。現在西方應進一步支持烏克蘭，削弱俄羅斯發動戰爭的能力」。

文章認為，「普亭總統與他的獨裁政權正在兜售錯誤說法，宣稱俄羅斯經濟強勁，戰爭機器未受西方制裁損害。這是一個必須予以駁斥的謊言」。

文章寫道，「事實上，有許多跡象表明，俄羅斯的戰時經濟正在不斷惡化。制裁和其他削弱俄羅斯經濟的措施有效，但可以做到更多。我們必須繼續增加針對普亭政權的壓力，並且支持烏克蘭」。