波蘭拆毀蘇聯紀念碑 象徵反共產主義的精神

波蘭媒體報導，波蘭22日拆除了西北城鎮諾沃加德（Nowogard）的「戰火兄弟」（Brothers in Arms）紀念碑，這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來的第41座被拆除的蘇聯紀念碑。

根據波蘭英文媒體─波蘭筆記（Notes FromPoland）報導，波蘭選擇在7月22日是因為這個日子也是1944年波蘭民族解放委員會的週年紀念日，一個由蘇聯支援的機構在此時拆除紀念碑，更象徵波蘭反共產主義的精神。

2016年，當時執政黨法律和司法（PiS）政府推出了一項法律，要求地方當局透過刪除傳播共產主義或其他極權主義制度的物體和名稱來「去共產化」。

國家紀念研究所（IPN）負責人諾羅基（KarolNawrocki，暫譯）表示「戰火兄弟」其實是「武裝兄弟」，在1937至1938年間，蘇聯針對波蘭人進行大規模種族清洗動作，該行動至少造成11萬人死亡。

據波蘭新聞網站虛擬波蘭（Wirtualna Polska）報導，諾沃加德的市長米哈烏．維亞特爾（MichałWiatr）宣布，這座紀念碑在公共空間沒有位置，他迫不及待將其拆除。並建造一個美麗的噴泉。數百名當地居民聚集在一起觀看紀念碑被拆除，許多人在紀念碑倒塌時鼓掌。

拆除波蘭境內的蘇聯紀念碑受到了俄羅斯的批評，俄羅斯認為，這不僅玷汙了那些從納粹德國佔領中解放該國的人的記憶，而且還違反了兩國之間的雙邊協議。

然而，波蘭指出，該協議只涉及墳墓和戰爭墓地，而不是單獨的紀念碑和符號。並指出，雖然紅軍確實趕走了德國佔領者，但紅軍的到來革帶來了幾十年來殘酷的共產主義統治。