大馬國會議員：大陸、泰國蔬菜進口泛濫 菜價下跌菜農苦不堪言

一名馬來西亞國會議員今天表示，蔬菜價格下跌讓馬來西亞菜農苦不堪言，中國和泰國蔬菜進口泛濫是原因之一。尤其，中國大量蔬菜進口到大馬市場，必然導致菜農虧損。

馬來西亞國會議員沈志勤（Sim Tze Tzin）透過社群媒體臉書（Facebook）發文，對菜農困境表達憂心。

他表示，最近接獲金馬崙地區（Cameron）多名菜農反映，菜農因不敵進口蔬菜搶灘而遭受巨大損失。金馬崙是馬來西亞主要的水果、蔬菜耕作地。

沈志勤說，一般消費者對蔬菜價格下跌自然感到高興，但對辛苦耕作的菜農來說並非如此。菜農不僅苦不堪言，也面臨巨大損失；長期而言，對馬來西亞的蔬菜種植產業也是不健康的。

他分析，氣候、季節和市場因素都是蔬菜價格下跌原因，但需要政府關注的是來自中國和泰國蔬菜的進口泛濫。

沈志勤認為，大馬菜農面臨中國和泰國進口蔬菜激烈競爭，尤其中國是大國，大量蔬菜進口到馬來西亞市場，必然導致大馬菜農虧損。

他表示，最近聽聞有中國人在大馬開設公司，從中國進口蔬菜；這些人擁有大量資本，控制進口產業鏈，逐漸掌握馬來西亞蔬菜市場。

沈志勤說，長此以往，大馬農民將持續虧損，最終結果是退出市場，這將影響馬來西亞糧食安全。

他呼籲馬來西亞政府重新檢視過於自由與泛濫的蔬菜進口情況，並要求農業及糧食安全部、大馬檢疫及檢驗局和農業局正視這項問題，尋求解決方案。