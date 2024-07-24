越南2天國葬送別越共總書記阮富仲 美中日韓代表河內弔唁

越南明天起一連兩天為已故越共總書記阮富仲舉行國葬，弔唁儀式25日在河內市國家殯儀館舉行，26日在梅驛公墓安葬。美國國務卿布林肯、中共中央政治局常委王滬寧將率團參加。

越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日下午1時38分病逝，享壽80歲。阮富仲自2011年起擔任越共總書記，在位13年來，越南以靈活的外交手段在美、中、俄大國間求取平衡，國際能見度大獲提升。

根據治喪委員會所發布的公告，阮富仲的靈柩停放在首都河內市陳聖宗路（Tran Thanh Tong）上的國家殯儀館，25日早上7時至晚間10時以及26日早上7時至下午1時將舉行弔唁儀式，隨後舉行追悼會。

弔唁儀式與追悼會將同步在胡志明市的統一宮以及阮富仲位於河內市東英縣（Dong Anh）的老家舉辦。兩天國葬期間，越南全國政府機關與公共場所降半旗致哀，所有的娛樂活動皆暫停。

治喪委員會公告表示，阮富仲將長眠於河內市梅驛（Mai Dich）公墓，安葬儀式將於26日下午3時舉行。公開資訊顯示，梅驛公墓建於1956年、總面積為5.9公頃，多位越南黨和國家領導人還有1224名烈士安葬於此。

目前預計到場弔唁的各國代表包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中共中央政治局常委王滬寧、日本首相岸田文雄特使菅義偉、南韓國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）等。