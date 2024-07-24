快訊

陷台獨爭議...小S女兒昔吐「母語是英文」陸網友心碎 品牌合作飛了

凱米持續打轉最快今晚登陸！宜花迎核心雨帶 大豪雨警戒區出爐

颱風夜台中1工廠遇祝融 廠內大量易燃塑膠粒消防急搶救

越南2天國葬送別越共總書記阮富仲 美中日韓代表河內弔唁

中央社／ 河內24日專電
越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日下午1時38分病逝，享壽80歲。 美聯社
越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日下午1時38分病逝，享壽80歲。 美聯社

越南明天起一連兩天為已故越共總書記阮富仲舉行國葬，弔唁儀式25日在河內市國家殯儀館舉行，26日在梅驛公墓安葬。美國國務卿布林肯、中共中央政治局常委王滬寧將率團參加。

越南共產黨中央委員會總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）19日下午1時38分病逝，享壽80歲。阮富仲自2011年起擔任越共總書記，在位13年來，越南以靈活的外交手段在美、中、俄大國間求取平衡，國際能見度大獲提升。

根據治喪委員會所發布的公告，阮富仲的靈柩停放在首都河內市陳聖宗路（Tran Thanh Tong）上的國家殯儀館，25日早上7時至晚間10時以及26日早上7時至下午1時將舉行弔唁儀式，隨後舉行追悼會。

弔唁儀式與追悼會將同步在胡志明市的統一宮以及阮富仲位於河內市東英縣（Dong Anh）的老家舉辦。兩天國葬期間，越南全國政府機關與公共場所降半旗致哀，所有的娛樂活動皆暫停。

治喪委員會公告表示，阮富仲將長眠於河內市梅驛（Mai Dich）公墓，安葬儀式將於26日下午3時舉行。公開資訊顯示，梅驛公墓建於1956年、總面積為5.9公頃，多位越南黨和國家領導人還有1224名烈士安葬於此。

目前預計到場弔唁的各國代表包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中共中央政治局常委王滬寧、日本首相岸田文雄特使菅義偉、南韓國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）、歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）等。

中共 公墓 美國 越南 阮富仲

延伸閱讀

中共派王滬寧率團 赴越南弔唁阮富仲

美國斡旋蘇丹內戰停火 8月14日瑞士會談

越共總書記辭世舉國哀戚、歌頌 3網友逆風發言遭罰「750萬越南盾」

布林肯與奧斯丁雙訪印太 鞏固盟友夥伴關係創造威懾

相關新聞

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄...

越南2天國葬送別越共總書記阮富仲 美中日韓代表河內弔唁

越南明天起一連兩天為已故越共總書記阮富仲舉行國葬，弔唁儀式25日在河內市國家殯儀館舉行，26日在梅驛公墓安葬。美國國務卿...

夫人涉貪遭調查 西班牙總理將以書面形式作證

根據今天一份法庭文件，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）已同意在對夫人葛梅茲（Begona Gomez）涉嫌...

莫斯科汽車突爆炸！傳1名俄軍事情報官員重傷 當局定調「謀殺未遂」

俄羅斯媒體報導，首都莫斯科北部今天發生汽車炸彈爆炸，造成一名軍事情報官員受傷。當局表示那是一起謀殺未遂案

澳洲北部多國聯合軍演義大利戰機墜毀 飛官彈射逃生

根據義大利國防部聲明，義大利空軍一架歐洲颱風戰機（EurofighterTyphoon）今天在澳洲北部參加一場大型多國軍...

「最危險飛航點」尼泊爾驚傳空難 班機竄火舌、濃煙至少18死

據「美國有線電視新聞網」（CNN）報導，尼泊爾蘇里亞航空（Saurya Airlines）一架客機24日上午11時左右，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。