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英防相旋風訪問法德波蘭愛沙尼亞 與德簽署防衛宣言

中央社／ 倫敦24日專電

英國國防大臣希利（John Healey）近日將旋風訪問法國、德國、波蘭和愛沙尼亞，並與德國簽署雙邊防衛宣言，為英、德進一步簽訂雙邊協定以深化安全防衛合作建立基礎。

英國國防部指出，這是英、德之間歷來簽署過最全面的雙邊防衛宣言。英國首相施凱爾（Keir Starmer）及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）10日在北大西洋公約組織（NATO）華府峰會、以及18日在英國主辦的歐洲政治共同體（EPC）峰會期間，皆曾談及新簽安全協定相關議題。

5日就任的英國工黨政府致力尋求改善脫歐後的英國與歐盟及其個別成員國的關係。儘管實務層面仍有許多挑戰，包括歐方已釋出訊息英方不應期待可以「只拿自己想要的」或在談判上享有特殊待遇，英國政府近來動作頻頻，向歐洲釋出善意。

英國國防部今天表示，希利啟動48小時的國防外交行動，在月初上任後首度走訪法、德、波蘭、愛沙尼亞，傳達在「北約第一優先」的框架下，英國將致力與歐洲盟友深化防衛連結。

希利昨天晚間剛與法國國防部及軍方首長舉行會談，今天即現身德國，明天將經波蘭前往愛沙尼亞。希利將探視慰問在北約東翼前進部署框架下，駐防愛沙尼亞的英國軍隊。

希利指出，相關訪問行程明確傳達「歐洲安全」是英國工黨政府在對外與防衛事務領域的首要優先關切。

國防部預告，今天簽署的英德雙邊宣言重點內容包括強化防衛產業、改善聯合行動效率，支援烏克蘭，以及在網路等領域共同應對持續演進的安全挑戰。

國防部 愛沙尼亞 英國

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