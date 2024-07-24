南海運補與大陸達成「臨時安排」 菲律賓：無船隻檢查項目
菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）今天指出，菲律賓與中國針對南海島礁仁愛暗沙擱淺海軍船艦的物資運補任務達成協議，但不會接受中國方面的檢查。
路透社報導，過去一年來，一再發生海上爭端的菲律賓和中國，已就仁愛暗沙船艦運補任務達成「臨時性安排」，雙方同意降低緊張，管控歧異。
然而，菲律賓國家安全顧問安約表示，這項臨時性安排不包括同意中國船隻進行「現場」檢查。
菲律賓1999年將登陸艦馬德雷山號（BRP SierraMadre）蓄意擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，試圖聲索對該島礁的主權。中國長期不滿菲律賓對艦上守軍進行運補。
安約在一場論壇上表示：「沒有現場檢查這回事。雙方達成的協議其實是共同諒解。」
安約還表示，除非雙方同意公開，否則這項暫時安排的細節將保密。
安約說：「雙方同意降低緊張，以防止衝突及任何可能導致士兵或他人受傷和傷害的事…我們未就任何會損害我們立場的事情達成協議。」
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