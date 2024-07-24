夫人涉貪遭調查 西班牙總理將以書面形式作證

根據今天一份法庭文件，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）已同意在對夫人葛梅茲（Begona Gomez）涉嫌以權謀私和貪腐所展開的初步調查中作證，但要求以書面形式進行。

法新社報導，桑傑士否認妻子有任何不當行為，並一再駁斥這些指控，聲稱是抹黑行動的一部分，目的是要削弱他領導的政府。

在與極右翼有聯繫的反貪腐非政府組織「清廉之手」（Manos Limpias）提出指控後，葛梅茲正因涉嫌以權謀私和貪腐接受調查。

負責審理的法官卡羅斯（Juan Carlos Peinado）22日要求社會勞工黨籍總理桑傑士以「證人」身分在調查中作證。

卡羅斯表示，他將於當地時間7月30日上午11時在桑傑士的官邸進行提問。

桑傑士在寄給法官卡羅斯的法庭文件中寫道：「我願意與司法機關合作，這勢在必行，因為（我）始終恪遵西班牙憲法體制。」法新社取得了這份文件的副本。

他並提到，但「因為我身為總理，我的陳述必須以書面方式呈現」，這是西班牙法律所允許。