莫斯科汽車突爆炸！傳1名俄軍事情報官員重傷 當局定調「謀殺未遂」

俄羅斯媒體報導，首都莫斯科北部今天發生汽車炸彈爆炸，造成一名軍事情報官員受傷。當局表示那是一起謀殺未遂案。

國營塔斯社（TASS）引述執法機構要員報導，「參加（烏克蘭）特殊軍事行動的軍人」托加索夫（Andrei Torgashov）和妻子在這起爆炸中受傷。

塔斯社報導，據信托加索夫一隻腳被炸斷，他妻子身受彈片傷。

內政部發言人伏克（Irina Volk）說：「初步判定，首都北部一個停車場內，一個被放在車上的不明物體遭到引爆，造成兩人受傷。救護車將兩名被害人送醫救治。」

路透社引述俄羅斯重要報紙「工商日報」（Kommersant）報導，受傷男子任職俄羅斯聯邦武裝部隊參謀部情報總局，這個機構普遍被稱為軍事情報局（GRU）。

可以取得俄羅斯安全機構消息的Telegram平台Baza頻道也表示，這名傷者是軍事情報局官員。

自從莫斯科2022年2月對基輔展開侵略以來，已有數名俄羅斯軍方和親克里姆林宮人士成為汽車炸彈攻擊目標。

調查委員會（Investigative Committee）表示，已對本案展開刑事調查。