澳洲北部多國聯合軍演義大利戰機墜毀 飛官彈射逃生
根據義大利國防部聲明，義大利空軍一架歐洲颱風戰機（EurofighterTyphoon）今天在澳洲北部參加一場大型多國軍事演習期間失事墜毀，飛行員順利彈射逃生，失事原因正在調查中。
稍早，澳洲國防部一名官員表示，澳洲北部進行一場大型多國軍事演習期間，一架參與演習的外國飛機墜毀，飛行員彈射逃生，「平安無事」。
法新社報導，緊急救護人員和國防官員表示，這架飛機在2024「漆黑軍演」（Exercise Pitch Black）期間，墜毀在澳洲北部城市達爾文（Darwin）附近。
澳洲國防部一名官員在聲明中說：「國防部證實2024漆黑軍演一名國際參與者在今天上午執行飛行任務期間彈射逃生，目前平安無事。」
聲明中還說：「當日其餘所有飛行任務已取消。」
澳洲國防部表示，這起事故發生在當地時間上午10時45分左右。
飛行員彈射逃生後隨即透過無線電和區域內的空勤人員聯繫。
警方表示，這架飛機墜毀在達利河鎮（Daly River）西南方18公里處，該鎮是漁牧中心，人口不到500人。
澳洲北領地（Northern Territory）警方發表聲明說：「飛行員平安無事，已被送往醫院進行預防性檢查。」
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