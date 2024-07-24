快訊

不斷更新／台南、澎湖等16縣市25日停班停課 剩這6縣市未宣布

再放一天颱風假？侯友宜：已達停班課標準 北北基桃將一起宣布

事故瞬間曝光！強風吹倒鐵皮撞翻女兒牆 砸扁轎車母子1命危1昏迷

澳洲北部多國聯合軍演義大利戰機墜毀 飛官彈射逃生

中央社／ 雪梨24日綜合外電報導
歐洲颱風戰機。（取材自維基百科）
歐洲颱風戰機。（取材自維基百科）

根據義大利國防部聲明，義大利空軍一架歐洲颱風戰機（EurofighterTyphoon）今天在澳洲北部參加一場大型多國軍事演習期間失事墜毀，飛行員順利彈射逃生，失事原因正在調查中。

稍早，澳洲國防部一名官員表示，澳洲北部進行一場大型多國軍事演習期間，一架參與演習的外國飛機墜毀，飛行員彈射逃生，「平安無事」。

法新社報導，緊急救護人員和國防官員表示，這架飛機在2024「漆黑軍演」（Exercise Pitch Black）期間，墜毀在澳洲北部城市達爾文（Darwin）附近。

澳洲國防部一名官員在聲明中說：「國防部證實2024漆黑軍演一名國際參與者在今天上午執行飛行任務期間彈射逃生，目前平安無事。」

聲明中還說：「當日其餘所有飛行任務已取消。」

澳洲國防部表示，這起事故發生在當地時間上午10時45分左右。

飛行員彈射逃生後隨即透過無線電和區域內的空勤人員聯繫。

警方表示，這架飛機墜毀在達利河鎮（Daly River）西南方18公里處，該鎮是漁牧中心，人口不到500人。

澳洲北領地（Northern Territory）警方發表聲明說：「飛行員平安無事，已被送往醫院進行預防性檢查。」

國防部 澳洲 義大利

延伸閱讀

重大軍購遭延遲交付 國防部正式致函美方要求依約處置

奧運網球／溫布頓8強傷退 澳洲小野兔宣告健康出征巴黎

義總理月底訪中談經貿 修補退「一帶一路」裂痕

國防部成立颱風應變中心 漢光演習科目大縮水

相關新聞

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄...

莫斯科汽車突爆炸！傳1名俄軍事情報官員重傷 當局定調「謀殺未遂」

俄羅斯媒體報導，首都莫斯科北部今天發生汽車炸彈爆炸，造成一名軍事情報官員受傷。當局表示那是一起謀殺未遂案

澳洲北部多國聯合軍演義大利戰機墜毀 飛官彈射逃生

根據義大利國防部聲明，義大利空軍一架歐洲颱風戰機（EurofighterTyphoon）今天在澳洲北部參加一場大型多國軍...

「最危險飛航點」尼泊爾驚傳空難 班機竄火舌、濃煙至少18死

據「美國有線電視新聞網」（CNN）報導，尼泊爾蘇里亞航空（Saurya Airlines）一架客機24日上午11時左右，...

孟加拉抗爭已至少174人死，反對政府配額制度為何越演越烈？

孟加拉在7月爆發的抗爭激化，截至7月24日為止，已知至少174人死亡、超過2,580人被捕。抗爭起於學生反對孟加拉政府的職缺配額制度——這項制度留給特定族群擔任政府職位的保留名額，其中受惠最多的是給1971年孟加拉獨立戰爭的軍人後代子女，也因此被認為是差別待遇的制度。原本這項制度在2018年因為輿論壓力而暫停，但是現任總理哈希娜（Sheikh Hasina）今年初勝選後，6月份又恢復職缺配額制度，才引爆新一波的抗爭。儘管政府提出讓步的新方案，但是流血衝突已經造成、學生喪命的惡化情形下，衝突也越演越烈。

澳英美海軍首長齊聚！無論美國大選誰當選 重申AUKUS承諾不變

「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）三國海軍首長近日首次齊聚澳洲伯斯（Perth），出席「印度洋防務及安全會議」，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。