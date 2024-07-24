澳洲北部多國聯合軍演義大利戰機墜毀 飛官彈射逃生

孟加拉在7月爆發的抗爭激化，截至7月24日為止，已知至少174人死亡、超過2,580人被捕。抗爭起於學生反對孟加拉政府的職缺配額制度——這項制度留給特定族群擔任政府職位的保留名額，其中受惠最多的是給1971年孟加拉獨立戰爭的軍人後代子女，也因此被認為是差別待遇的制度。原本這項制度在2018年因為輿論壓力而暫停，但是現任總理哈希娜（Sheikh Hasina）今年初勝選後，6月份又恢復職缺配額制度，才引爆新一波的抗爭。儘管政府提出讓步的新方案，但是流血衝突已經造成、學生喪命的惡化情形下，衝突也越演越烈。

2024-07-24 16:10