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「最危險飛航點」尼泊爾驚傳空難 班機竄火舌、濃煙至少18死

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
由於山區地形等種種因素，尼泊爾經常被形容為最危險的飛航點。路透社
由於山區地形等種種因素，尼泊爾經常被形容為最危險的飛航點。路透社

據「美國有線電視新聞網」（CNN）報導，尼泊爾蘇里亞航空（Saurya Airlines）一架客機24日上午11時左右，在首都加德滿都特里布萬機場（Tribhuvan International Airport）意外衝出跑道，至少18人死亡。

根據民航局聲明稿，該架飛機乘載的19人均為航空公司的員工，僅1人倖存。從尼泊爾警方提供的影像，發生意外的班機竄出濃濃火舌與濃煙，當局隨即展開救援任務並控制情勢。

CNN表示，此次意外凸顯尼泊爾飛航的危險性，由於山區地形等種種因素，尼泊爾經常被形容為最危險的飛航點。全球最高的14座山峰，有8座在尼泊爾，且氣候變化無常，飛機跑道往往位於難以抵達的山區。

根據當地民航局2019年發布的報告，乘載19人座的航班飛機因前述困難，更容易發生事故。儘管該國近年積極改善飛航安全，但缺少資金更新老化的飛機讓飛航風險一直存在。

2023年，尼泊爾發生30年來最嚴重的空難，雪人航空的1架國內線班機墜毀於波卡拉（Pokhara），至少68人死亡。

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尼泊爾蘇里亞航空一架客機24日意外衝出跑道，至少18人死亡。法新社
尼泊爾蘇里亞航空一架客機24日意外衝出跑道，至少18人死亡。法新社

CNN 尼泊爾 機場 民航局 空難 航班

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