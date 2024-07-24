澳英美海軍首長齊聚！無論美國大選誰當選 重申AUKUS承諾不變

「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）三國海軍首長近日首次齊聚澳洲伯斯（Perth），出席「印度洋防務及安全會議」，重申對AUKUS承諾。美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂強調，無論誰在11月美國大選中當選，美國都將遵守AUKUS協定。

來自印太地區400多名代表齊聚一堂，參與今起為期2天的「印度洋防務及安全會議」（Indian OceanDefence and Security Conference）。

澳、英、美三國海軍首長首次齊聚澳洲，包括澳洲皇家海軍司令韓蒙德（Mark Hammond）、美國海軍作戰部長弗蘭凱蒂（Lisa Marie Franchetti）、及英國海軍參謀長凱伊（Ben Key）。

他們23日首先在西澳的「斯特林海軍基地」（HMAS Stirling）舉辦三方會談。「斯特林海軍基地」為澳洲未來部署核動力潛艦的所在地。

弗蘭凱蒂表表示，「我們將繼續加強我們的關係、優勢和互通性，同時提升我們3個國家的工業基礎。」

她接受媒體訪問時也強調，「未來無論誰執政，聯盟的夥伴關係都將是優先事項」。

凱伊則表示，「政權的更迭並不會影響英國對於AUKUS的承諾」。

韓蒙德表示，「我們重申了我們的理念，將夥伴關係付諸行動，並繼續鞏固我們海軍間的情誼。」

澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）在今「印度洋防務及安全會議」致詞表示，「我們在區域內面臨的戰略挑戰，比第二次世界大戰以來的任何時期都更加嚴峻」。

康洛伊表示，「日益加劇的戰略競爭帶來不確定性和緊張局勢，這種競爭伴隨區域內前所未有的軍事擴張」，面對不斷增長的挑戰，需要採取與以往根本不同的新方法。