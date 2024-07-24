快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

MSCI新興市場指數權重調整 印度可望超台趕陸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印度股市按明年預測收益計算本益比有24倍，而中國大陸股市只有10倍。路透
印度股市按明年預測收益計算本益比有24倍，而中國大陸股市只有10倍。路透

印度頗有直追中國大陸、成為MSCI新興市場指數中最大的股市之勢。但目前令全球投資人感到為難的是：印度股市雖旺但因價位偏高，投資風險也相當大。

印度上市公司股價、發行股票和獲利無一不漲，在MSCI新興市場指數中比重接近1/5，而中國大陸比重則從2020年逾40%下降到1/4。

英國金融時報（FT）引述投資人報導，MSCI預計下個月實施的MSCI指數調整，可能會把印度的權重提升至20%以上，超越台灣，僅次於中國大陸。

印中權重差距縮小，卻成為今年新興市場投資人面臨的最大問題：該將資金投入已經炙手可熱的印度市場，還是投入相對便宜但受到經濟放緩影響的大陸股市？

NinetyOne新興市場基金經理人 Varun Laijawalla說：「當今新興市場兩個已有共識的交易是做多印度，做空中國。這兩個市場之間價位差距是有史以來最大的。」印度股市按明年預測收益計算本益比有24倍，而中國大陸股市只有10倍。

金融時報指出，這樣的變化也凸顯了基準指數在新興市場的影響力，若非引導追蹤數十億美元被動資金流向，就是引導主動管理的經理人根據既定基準來調節曝險。

Federated Hermes的全球新興市場負責人Kunjal Gala說：「10或11年前，印度在指數的比重為6%到7%，現在已接近20%。」由於印度股票已經偏高，基準指數調整，對於像他們這樣的長期投資人或者更在意『安全邊際』價位的投資人來說，構成了有意思的兩難處境。」

Gala表示，他們目前對印度布局略低於指數，並不是因為他們從總經角度不看好印度，而是重視安全邊際，只有在股價被低估的時候才買進股票。

本地資金湧入股票型基金是一大關鍵。Laijawalla說，2016年至2020年間，平均每年淨流入股票的國內資金為120億美元。而在2021年至2023年間，每年流入資金已擴大到290億美元。

儘管這些資金動向和價位能否維持，令人深感懷疑，但同樣讓投資人陷入兩難的是，過去錯過印度股票的代價實在太大。

上市陸企的本益比這幾年已經下降，印度本益比卻不減反增，部分原因是受到散戶投資熱潮的推動。

M&G Investments基金經理人 Vikas Pershad說：「尤其在印度，按未來一年預測獲利計算的本益比是最無關緊要的財務指標。這就是為什麼過去20年來，投資人錯過了印度的回報。」

印度 指數 新興市場

延伸閱讀

全球最高鐵路橋 印度放眼戰略利益因應中國威脅

影╱印度誕生8隻手腳2張臉嬰兒嚇壞接生員 村民急衝醫院圍觀

印度降手機關稅 蘋果受惠…外資企業稅同步調降

蘋果直接受益！印度調降手機、零組件等關稅稅率 一次5個百分點

相關新聞

影／日本埼玉縣驚現龍捲風！氣象廳發警報2男遭砸傷 恐怖景象全錄下

日本埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民防範小心。截至目前，已造...

孟加拉抗爭已至少174人死，反對政府配額制度為何越演越烈？

孟加拉在7月爆發的抗爭激化，截至7月24日為止，已知至少174人死亡、超過2,580人被捕。抗爭起於學生反對孟加拉政府的職缺配額制度——這項制度留給特定族群擔任政府職位的保留名額，其中受惠最多的是給1971年孟加拉獨立戰爭的軍人後代子女，也因此被認為是差別待遇的制度。原本這項制度在2018年因為輿論壓力而暫停，但是現任總理哈希娜（Sheikh Hasina）今年初勝選後，6月份又恢復職缺配額制度，才引爆新一波的抗爭。儘管政府提出讓步的新方案，但是流血衝突已經造成、學生喪命的惡化情形下，衝突也越演越烈。

影／尼泊爾客機墜毀起火！濃濃黑煙竄天畫面曝光 機上19人生死未卜

尼泊爾蘇里亞航空（Saurya Airlines）一架客機24日上午11時左右，在首都加德滿都特里布萬機場（Tribhu...

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄...

澳英美海軍首長齊聚！無論美國大選誰當選 重申AUKUS承諾不變

「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）三國海軍首長近日首次齊聚澳洲伯斯（Perth），出席「印度洋防務及安全會議」，重...

凱米颱風暴雨釀災 菲律賓土石流12死60萬人撤離

颱風「凱米」（Gaemi）未在菲律賓群島登陸，卻加劇了當地北部的季風降雨，在首都馬尼拉釀成水患，並引發山區土石流，造成至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。