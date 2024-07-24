快訊

風速達停駛標準！文湖線發出末班車 下午4點15分暫停營運

不斷更新／強颱凱米直撲侵襲！ 金門率先宣布25日停班停課

強颱凱米侵台首起悲劇 高雄路樹遭吹倒壓死女騎士

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／日本埼玉縣驚現龍捲風！氣象廳發警報2男遭砸傷 恐怖景象全錄下

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報。取自X
日本埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報。取自X

日本埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民防範小心。截至目前，已造成一名男高中生與一名中年男子受傷。

NHK報導，日本氣象廳於當地時間24日下午1時發布龍捲風注意報，預計埼玉縣南部和北部地區大氣狀況仍不穩定，未來仍有可能再次出現龍捲風等強風，建議民眾如果遇到打雷、突如其來的大風或冰雹等現象，應迅速進入堅固的建築物內確保安全。

毛呂山町一名16歲的男高中生因被倒塌樹木壓傷頭部，被送往醫院接受治療，所幸意識清醒。

毛呂山町總務課員工表示，中午12時半左右，突如其來的狂風暴雨持續約15分鐘，雨勢強勁到令人難以站穩。下午1時後，接獲多起居民反映樹木倒塌通報，相關部門正在調查受災情況。

此外，24日中午12時45分左右，川口市JR川口站附近也有一棟建築物的招牌掉落，導致一名50多歲的男子頭部遭砸傷，已被送往醫院治療，所幸神智清醒。


影片 日本 龍捲風

延伸閱讀

日本搭載逾百人水翼船千葉外海故障 當局派船拖曳

中日互動頻繁！王毅會自民黨高層 馬朝旭在東京會日外相

平民美食越來越貴！日本牛丼10年漲5成 「大陸火鍋」成關鍵

日本北海道大雨河川氾濫 部分地區1天降整月雨量

相關新聞

影／日本埼玉縣驚現龍捲風！氣象廳發警報2男遭砸傷 恐怖景象全錄下

日本埼玉縣24日下午1時左右疑似出現龍捲風，氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民防範小心。截至目前，已造...

孟加拉抗爭已至少174人死，反對政府配額制度為何越演越烈？

孟加拉在7月爆發的抗爭激化，截至7月24日為止，已知至少174人死亡、超過2,580人被捕。抗爭起於學生反對孟加拉政府的職缺配額制度——這項制度留給特定族群擔任政府職位的保留名額，其中受惠最多的是給1971年孟加拉獨立戰爭的軍人後代子女，也因此被認為是差別待遇的制度。原本這項制度在2018年因為輿論壓力而暫停，但是現任總理哈希娜（Sheikh Hasina）今年初勝選後，6月份又恢復職缺配額制度，才引爆新一波的抗爭。儘管政府提出讓步的新方案，但是流血衝突已經造成、學生喪命的惡化情形下，衝突也越演越烈。

影／尼泊爾客機墜毀起火！濃濃黑煙竄天畫面曝光 機上19人生死未卜

尼泊爾蘇里亞航空（Saurya Airlines）一架客機24日上午11時左右，在首都加德滿都特里布萬機場（Tribhu...

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄...

澳英美海軍首長齊聚！無論美國大選誰當選 重申AUKUS承諾不變

「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）三國海軍首長近日首次齊聚澳洲伯斯（Perth），出席「印度洋防務及安全會議」，重...

凱米颱風暴雨釀災 菲律賓土石流12死60萬人撤離

颱風「凱米」（Gaemi）未在菲律賓群島登陸，卻加劇了當地北部的季風降雨，在首都馬尼拉釀成水患，並引發山區土石流，造成至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。