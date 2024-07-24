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低碳建築、再生製材 本屆奧運最綠！

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】巴黎奧運即將舉行，回收羽毛球做桌子、以瓶蓋製作椅子，大幅提高餐點蔬食比例，體育賽事也要拚綠能轉型！國際奧委會響應淨零碳排的趨勢，承諾碳排量會降至過去奧運賽事的一半。然而，夏季高溫熱浪不斷，如何在減碳目標下替選手降溫，成為賽事的一大挑戰。

碳足跡將減少一半

國際奧委會》承諾，2024年巴黎奧運會在能源、建材等方面進行創新，將碳足跡減少一半以上，具體包括低碳建築、垃圾減量、再生材料，甚至提高餐點中植物性食品的比例，規定8成產品來自當地農場，以達到減碳的效果。

BBC》報導，奧委會主席巴赫表示，氣候變遷不僅對體育賽事有影響，對所有人的生活也產生極大的威脅，這也是為什麼這次奧運議要專注於減少碳足跡的原因，盼與社會共同解決這個議題。

替選手消暑成挑戰

在建築方面，這次巴黎奧運共有35個體育場，只有水上運動中心、羽球與體操競技場為新建的場館，其中水上運動中心更全面使用木材，座椅也是用塑膠廢棄物製成。再走進奧運選手的休息區中，不僅桌子是用回收的羽毛球製成、還有降落傘製成的坐墊跟回收瓶蓋製作的椅子。

研究發現，自1924年法國上次舉辦奧運以來的100年裡，7月和8月的平均氣溫分別上升了2.4°C和2.7°C，炎熱的高溫恐對運動員身體造成傷害，目前主辦方已開始安裝臨時的空調系統。

2012 年倫敦奧運結束後，倫敦永續發展委員會在後續的報告中指出，奧運的能源消費被嚴重高估，且有許多不必要的發電機部署。巴黎奧運環境卓越經營總監格雷農也表示，倫敦奧運光發電機就耗費了400萬公升的柴油。巴黎奧運承諾，會將電力供應聚焦於體育館與公共電網的連接上，也確保奧運後來持續使用。

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巴黎奧運 碳足跡 體育

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