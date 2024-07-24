馬克宏說溜嘴？ 席琳狄翁將奧運獻聲

巴黎奧運表演節目保密到家，結果被總統爆雷！法國總統馬克宏23日受訪時表示，若知名歌手席琳‧狄翁能在奧運開幕式表演，會是很棒的體驗。但面對後續主持人再追問，馬克宏僅表示不知道開幕式總監佐利的規劃。若狄翁真有獻唱，將會是她2022年罹患僵人症候群後的首次演出，據傳女神卡卡也會在奧會演出。

期待再次奧運演出

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏上節目的時候突然表示，若狄翁能夠在巴黎奧運開幕式上表演，他會很高興，聽說她已經來到了巴黎。但面對後續追問，馬克宏僅表示，不會再透露任何有關奧運開幕式的細節，他並不清楚開幕式總監佐利的安排，「聽說還有更多驚喜。」

《多元雜誌》提到，如果狄翁能出席巴黎奧運開幕式，那將會是她自2022年確診僵人症候群後的首次演出，這種病會讓她的身體肌肉不時出現痙攣的現象，迫使她取消很多場演唱會以專心治病。外界都相當期待狄翁第二次在奧運開幕式表演，上次她是在1996年的亞特蘭大奧運開幕式演出。

開幕卡司保密到家

席琳‧狄翁是全球知名的法裔加拿大籍女歌手，有「流行天后」的美名，曾獲得過1988年歐洲歌唱大賽冠軍、5次葛萊美獎、12次世界音樂獎、7次美國音樂獎等殊榮，全球票房最高的電影《鐵達尼號》的主題曲「My Heart Will Go On」也是她唱的。

目前開幕式都沒有對外正式宣布卡司，表演內容保密到家。但據傳知名歌手女神卡卡、R&B歌手阿雅‧中村都會獻聲，而此次也是奧運史上首次沒有在體育館內進行開幕式，而是在塞納河畔進行盛大的戶外開幕式，運動員將會乘坐船隻進場，並在艾菲爾鐵塔前結束。

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