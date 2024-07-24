快訊

強烈颱風凱米現在走到哪了？ 數千人怕爆湧YouTube一頻道緊盯動態

尼泊爾客機墜毀起火！現場黑煙竄天 機上19人生死未卜

就等風暴襲來！好萊塢「追風」電影如何改變氣象研究

馬克宏說溜嘴？ 席琳狄翁將奧運獻聲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

巴黎奧運表演節目保密到家，結果被總統爆雷！法國總統馬克宏23日受訪時表示，若知名歌手席琳‧狄翁能在奧運開幕式表演，會是很棒的體驗。但面對後續主持人再追問，馬克宏僅表示不知道開幕式總監佐利的規劃。若狄翁真有獻唱，將會是她2022年罹患僵人症候群後的首次演出，據傳女神卡卡也會在奧會演出。

期待再次奧運演出

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏上節目的時候突然表示，若狄翁能夠在巴黎奧運開幕式上表演，他會很高興，聽說她已經來到了巴黎。但面對後續追問，馬克宏僅表示，不會再透露任何有關奧運開幕式的細節，他並不清楚開幕式總監佐利的安排，「聽說還有更多驚喜。」

多元雜誌》提到，如果狄翁能出席巴黎奧運開幕式，那將會是她自2022年確診僵人症候群後的首次演出，這種病會讓她的身體肌肉不時出現痙攣的現象，迫使她取消很多場演唱會以專心治病。外界都相當期待狄翁第二次在奧運開幕式表演，上次她是在1996年的亞特蘭大奧運開幕式演出。

開幕卡司保密到家

席琳‧狄翁是全球知名的法裔加拿大籍女歌手，有「流行天后」的美名，曾獲得過1988年歐洲歌唱大賽冠軍、5次葛萊美獎、12次世界音樂獎、7次美國音樂獎等殊榮，全球票房最高的電影《鐵達尼號》的主題曲「My Heart Will Go On」也是她唱的。

目前開幕式都沒有對外正式宣布卡司，表演內容保密到家。但據傳知名歌手女神卡卡、R&B歌手阿雅‧中村都會獻聲，而此次也是奧運史上首次沒有在體育館內進行開幕式，而是在塞納河畔進行盛大的戶外開幕式，運動員將會乘坐船隻進場，並在艾菲爾鐵塔前結束。

【更多精采內容，詳見

巴黎奧運 音樂 馬克宏

延伸閱讀

巴黎奧運／巴勒斯坦要求抵制以色列參賽 IOC與馬克宏拒絕

法總統府：馬克宏會守諾暢泳塞納河 未必奧運前

奧運在即馬克宏接受內閣總辭 左翼吵翻總理難產

馬克宏國內政治傷神 旋風出席北約峰會態度低調

相關新聞

尼泊爾客機起飛墜毀起火！機上19人生死未卜

尼泊爾蘇里亞航空（Saurya Airlines）一架客機24日上午11時左右，在首都加德滿都特里布萬機場（Tribhu...

衣索比亞暴雨山崩：至少229人死亡，失蹤人數不明

衣索比亞西南部戈法區（Gofa Zone）22日因豪雨爆發兩起土石流，死亡人數達229人。根據戈法通訊部統計，其中148人為男性、81人為女性，也包括兒童。目前搜救行動仍在繼續進行，國營媒體《衣索比亞廣播公司》（EBC）報導，救援隊伍從泥流裡救出5名倖存者，已送往醫院接受治療。但還無法確認失蹤人數。

小林製藥公布調查報告 明知有青黴菌卻放任不管

日本小林製藥昨天公布由外部律師組成委員會所提含紅麴保健食品的調查報告書。內容指出，儘管小林製藥品管負責人知道工廠出現青黴...

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄...

巴奧／開幕前忙滅鼠 27萬張門票待售令人憂

巴黎奧運即將揭幕，卻還有逾27萬張轉售門票尚未售出，不禁令人擔心，26日的開幕典禮，運動員的出場背景將是一堆空椅子；巴黎...

巴奧／怕水土不服自備食物 各國特殊飲食需求曝光

巴黎奧運即將在26日登場，運動員村正準備應戰1.5萬名運動員、每天提供高達4萬份的餐點的龐大需求；然而，要滿足運動員的食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。