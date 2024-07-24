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小林製藥公布調查報告 明知有青黴菌卻放任不管

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本小林製藥昨天公布調查報告書，指出小林製藥品管負責人知道工廠出現青黴菌，但製造現場卻放任不管。歐新社
日本小林製藥昨天公布調查報告書，指出小林製藥品管負責人知道工廠出現青黴菌，但製造現場卻放任不管。歐新社

日本小林製藥昨天公布由外部律師組成委員會所提含紅麴保健食品的調查報告書。內容指出，儘管小林製藥品管負責人知道工廠出現青黴菌，但製造現場卻放任不管。

今年3月傳出有消費者服用小林製藥含紅麴成分保健食品後健康受損。日本厚生勞動省日前公布，截至6月30日止，與小林製藥紅麴保健食品有關的求診案例逾2000人，其中492人住院。

綜合讀賣新聞、共同社中文網等媒體報導，關於日本有消費者食用小林製藥含紅麴的保健食品後健康出問題，小林製藥成立由外部律師組成的「事實驗證委員會」調查品質管理是否出問題。

昨天公布的報告書批評「全公司的危機管理意識不足」等，指出公司管理不夠完善；關於資訊公開的部分，報告書認為「最遲到掌握多起健康受損案例的2月上旬後，已經是公司應該全力盡速因應的緊急情況」。

此外，報告書批評，小林製藥本應及時公布消費者健康受損情況或回收產品，但卻「未能最優先考量到消費者的安全」。

小林製藥今年1月15日接獲醫師通報首起疑似病例，但是在2月1日回答醫師時稱「沒有急性腎臟病的相關報告」，到3月才宣布回收相關產品。

另外，報告書還指出，過去製造紅麴原料的大阪工廠，品管負責人已經得知培養槽上蓋內側附著青黴菌，並一直將品管工作委由產線人員負責。

小林製藥的董事會對於報告書內容的總結為「最大問題是危機管理上的管理階層領導失敗」。

小林製藥昨天召開臨時董事會通過人事案，84歲會長小林一雅與53歲社長小林章浩辭職，由64歲專務山根聰升任社長。

小林一雅與小林章浩是因為紅麴案引咎辭職。山根聰將於8月8日正式接下社長一職，是首度有創辦人家族以外的人擔任社長。

保健食品 小林製藥 紅麴

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