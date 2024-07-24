快訊

強烈颱風凱米現在走到哪了？ 數千人怕爆湧YouTube一頻道緊盯動態

尼泊爾客機墜毀起火！現場黑煙竄天 機上19人生死未卜

就等風暴襲來！好萊塢「追風」電影如何改變氣象研究

拜登下賀錦麗上 加薩政策有可能轉向

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
爭取美國民主黨2024總統提名的賀錦麗在加薩戰爭議題上直言不諱的立場，暗示著總統拜登的以色列政策有可能轉向。路透
爭取美國民主黨2024總統提名的賀錦麗在加薩戰爭議題上直言不諱的立場，暗示著總統拜登的以色列政策有可能轉向。路透

爭取美國民主黨2024總統提名的賀錦麗在加薩戰爭議題上直言不諱的立場，暗示著總統拜登的以色列政策有可能轉向，而以色列總理尼坦雅胡很可能這個星期就會知道答案。

法新社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）明天將不出席尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在美國國會的演說，引發關注。分析家認為，這是賀錦麗關切加薩走廊（Gaza Strip）平民死傷的明確跡象之一。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部、殺害1197人並擄走251人，以色列隨後在加薩對哈瑪斯開戰。自此之後，拜登（Joe Biden）一直強力支持以方，儘管與尼坦雅胡關係日趨緊繃，卻仍持續提供軍事援助。

戰爭爆發後，以軍在加薩的報復性軍事行動奪走至少3萬9090條人命，其中大多為平民。美國許多民主黨選民因此對拜登挺以政策大為不滿，從而危及民主黨贏得密西根州的機會。密西根州有著大批阿拉伯裔人口，是美國大選關鍵搖擺州之一。

59歲的賀錦麗雖從未在以色列議題上與拜登唱反調，卻是美國政府當中一再出面大聲疾呼加薩停火的官員。

美國情報安全顧問公司「蘇凡集團」（SoufanGroup）研究主任克拉克（Colin Clarke）說，拜登出乎意料放棄競選連任後，賀錦麗有機會在加薩戰爭這個議題上「重新開始」。

他告訴法新社：「以色列-加薩議題是拜登與賀錦麗之間差距最大的議題，依我之見，她團隊之中將有人敦促她把這項歧異說清楚。」

喬治華盛頓大學（George Washington University）媒體與公共事務學院院長羅奇（Peter Loge）也認為，賀錦麗可以在這件事上公開與拜登意見相左。

他還說，這也有助於讓賀錦麗劃清界線，凸顯她的立場與川普「全力支持」以色列不同。

羅奇表示，賀錦麗有機會採取一個更微妙的立場，也就是承認加薩平民死傷的疑慮，同時仍然支持以色列，藉此創造一點距離，讓那些不滿拜登挺以的人感覺好些。

尼坦雅胡本週訪問華府，拜登和賀錦麗已各自安排會見他的時間，但都將不出席尼坦雅胡的國會演說。

賀錦麗團隊已出面澄清說，賀錦麗並非故意怠慢，而是已排定前往印第安納波利斯（Indianapolis）造勢，使得她無法於尼坦雅胡出訪期間履行副總統主持國會的職責。

拜登 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗首場造勢展魄力 痛抨川普想讓美國倒退嚕

華爾街日報：賀錦麗是典型的加州進步左派

赴搖擺州造勢 賀錦麗：通往白宮的道路要通過威州

紐森當不了賀錦麗副手 卡在憲法禁止正副總統來自同州

相關新聞

尼泊爾客機起飛墜毀起火！機上19人生死未卜

尼泊爾蘇里亞航空（Saurya Airlines）一架客機24日上午11時左右，在首都加德滿都特里布萬機場（Tribhu...

衣索比亞暴雨山崩：至少229人死亡，失蹤人數不明

衣索比亞西南部戈法區（Gofa Zone）22日因豪雨爆發兩起土石流，死亡人數達229人。根據戈法通訊部統計，其中148人為男性、81人為女性，也包括兒童。目前搜救行動仍在繼續進行，國營媒體《衣索比亞廣播公司》（EBC）報導，救援隊伍從泥流裡救出5名倖存者，已送往醫院接受治療。但還無法確認失蹤人數。

小林製藥公布調查報告 明知有青黴菌卻放任不管

日本小林製藥昨天公布由外部律師組成委員會所提含紅麴保健食品的調查報告書。內容指出，儘管小林製藥品管負責人知道工廠出現青黴...

俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄...

巴奧／開幕前忙滅鼠 27萬張門票待售令人憂

巴黎奧運即將揭幕，卻還有逾27萬張轉售門票尚未售出，不禁令人擔心，26日的開幕典禮，運動員的出場背景將是一堆空椅子；巴黎...

巴奧／怕水土不服自備食物 各國特殊飲食需求曝光

巴黎奧運即將在26日登場，運動員村正準備應戰1.5萬名運動員、每天提供高達4萬份的餐點的龐大需求；然而，要滿足運動員的食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。