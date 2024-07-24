拜登下賀錦麗上 加薩政策有可能轉向

爭取美國民主黨2024總統提名的賀錦麗在加薩戰爭議題上直言不諱的立場，暗示著總統拜登的以色列政策有可能轉向，而以色列總理尼坦雅胡很可能這個星期就會知道答案。

法新社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）明天將不出席尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在美國國會的演說，引發關注。分析家認為，這是賀錦麗關切加薩走廊（Gaza Strip）平民死傷的明確跡象之一。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列南部、殺害1197人並擄走251人，以色列隨後在加薩對哈瑪斯開戰。自此之後，拜登（Joe Biden）一直強力支持以方，儘管與尼坦雅胡關係日趨緊繃，卻仍持續提供軍事援助。

戰爭爆發後，以軍在加薩的報復性軍事行動奪走至少3萬9090條人命，其中大多為平民。美國許多民主黨選民因此對拜登挺以政策大為不滿，從而危及民主黨贏得密西根州的機會。密西根州有著大批阿拉伯裔人口，是美國大選關鍵搖擺州之一。

59歲的賀錦麗雖從未在以色列議題上與拜登唱反調，卻是美國政府當中一再出面大聲疾呼加薩停火的官員。

美國情報安全顧問公司「蘇凡集團」（SoufanGroup）研究主任克拉克（Colin Clarke）說，拜登出乎意料放棄競選連任後，賀錦麗有機會在加薩戰爭這個議題上「重新開始」。

他告訴法新社：「以色列-加薩議題是拜登與賀錦麗之間差距最大的議題，依我之見，她團隊之中將有人敦促她把這項歧異說清楚。」

喬治華盛頓大學（George Washington University）媒體與公共事務學院院長羅奇（Peter Loge）也認為，賀錦麗可以在這件事上公開與拜登意見相左。

他還說，這也有助於讓賀錦麗劃清界線，凸顯她的立場與川普「全力支持」以色列不同。

羅奇表示，賀錦麗有機會採取一個更微妙的立場，也就是承認加薩平民死傷的疑慮，同時仍然支持以色列，藉此創造一點距離，讓那些不滿拜登挺以的人感覺好些。

尼坦雅胡本週訪問華府，拜登和賀錦麗已各自安排會見他的時間，但都將不出席尼坦雅胡的國會演說。

賀錦麗團隊已出面澄清說，賀錦麗並非故意怠慢，而是已排定前往印第安納波利斯（Indianapolis）造勢，使得她無法於尼坦雅胡出訪期間履行副總統主持國會的職責。