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日本北海道大雨河川氾濫 部分地區1天降整月雨量

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本北海道今天受到暖濕空氣流入上空影響，以北部為主的地區降下激烈雨勢。部分地區一天降雨量都已超過往年7月一整個月雨量，創當地觀測史上新高紀錄。

綜合日本富士新聞網、讀賣新聞及日本放送協會（NHK）報導，JR北海道受到大雨影響，到今天上午10時45分止，包括特急列車在內總計已停駛40個班次。

北海道留萌市今天時雨量高達52.5毫米，創當地7月觀測史上新高紀錄，造成深川市的雨龍川氾濫。

日本政府國土交通省札幌開發建設部今天上午11時10分宣布，深川市多度志地區發生雨龍川氾濫。深川市在此之前已針對該地區276個家戶共558人，發布警戒等級次高的「避難指示」。

截至上午11時止的24小時累計雨量，北海道旭川市郊區的江丹別地區高達206毫米，比布町也有171.5毫米，兩地一天降雨都已超過往年7月一整個月雨量，雙創當地觀測史上新高紀錄。

同樣位於北海道的鷹栖町，今天上午也因為激烈降雨造成道路淹水。

日本氣象廳表示，受到暖濕空氣流入延伸到北日本的鋒面及位於日本海的低氣壓影響，今天從北日本到西日本的廣泛地區大氣狀態都非常不穩定。

截至上午11時，日本的中國地方與北陸地方等地都被發展旺盛的雨層雲所籠罩，包括山口縣山口市與石川縣珠洲市都降下激烈雨勢。

氣象單位預測低氣壓接下來將通過北海道，鋒面也將南移到東北地方及北陸地方附近，到今天深夜止，東北及北陸地方的部分地區可能會出現非常激烈雨勢。

不過，日本今天多數地區仍出現猛烈酷暑，預料靜岡市將出現高達攝氏38度的危險酷暑。

東京市區今天已出現36度高溫的「猛暑日」，茨城縣水戶市與埼玉縣埼玉市等地同樣出現36度高溫，大阪市也有34度左右。

北海道 日本 雨量

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