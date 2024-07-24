聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長
俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄國此舉似乎是欲對抗日本制裁俄羅斯的措施。
讀賣新聞、朝日新聞報導，俄羅斯這波的制裁名單也包含東洋紡公司社長竹內郁夫、化工大廠東麗社長大矢光雄、日本政府外務省下轄的國際協力機構（JICA）理事長田中明彥等人。這些人被禁止入境俄國的具體原因不明。
日本政府今年6月擴大對俄制裁，像是凍結俄羅斯特定個人與企業的資產。報導認為，俄國此舉似乎是要對抗日本政府6月的制裁。
而豐田汽車曾在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的故鄉聖彼得堡設廠，當時普亭還出席了動工典禮。不過俄烏戰爭爆發之後，豐田汽車2022年9月宣布關閉這間工廠。之後，俄國汽車公司接手了這座工廠。
俄羅斯外交部2022年5月為了報復日本制裁俄國，宣布無限期禁止日相岸田文雄在內的63名日本人入境。
時事通信社分析，俄國之前曾經制裁特定日本人，不過像這次針對特定企業領袖等人的措施相當罕見。此舉可能是要反制日本商界退出俄國市場、支援烏克蘭。
報導指出，即使俄國停止入侵烏克蘭且日本政府緩和對俄制裁措施，這也可能影響日本企業重返當地市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言