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俄國禁多名日企領袖入境 包含豐田汽車會長

中央社／ 東京24日綜合外電報導
豐田汽車董事長豐田章男。路透
豐田汽車董事長豐田章男。路透

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本豐田汽車會長豐田章男、樂天集團會長暨社長三木谷浩史等13名日企領袖入境俄國。日媒報導，俄國此舉似乎是欲對抗日本制裁俄羅斯的措施。

讀賣新聞、朝日新聞報導，俄羅斯這波的制裁名單也包含東洋紡公司社長竹內郁夫、化工大廠東麗社長大矢光雄、日本政府外務省下轄的國際協力機構（JICA）理事長田中明彥等人。這些人被禁止入境俄國的具體原因不明。

日本政府今年6月擴大對俄制裁，像是凍結俄羅斯特定個人與企業的資產。報導認為，俄國此舉似乎是要對抗日本政府6月的制裁。

而豐田汽車曾在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的故鄉聖彼得堡設廠，當時普亭還出席了動工典禮。不過俄烏戰爭爆發之後，豐田汽車2022年9月宣布關閉這間工廠。之後，俄國汽車公司接手了這座工廠。

俄羅斯外交部2022年5月為了報復日本制裁俄國，宣布無限期禁止日相岸田文雄在內的63名日本人入境。

時事通信社分析，俄國之前曾經制裁特定日本人，不過像這次針對特定企業領袖等人的措施相當罕見。此舉可能是要反制日本商界退出俄國市場、支援烏克蘭。

報導指出，即使俄國停止入侵烏克蘭且日本政府緩和對俄制裁措施，這也可能影響日本企業重返當地市場。

俄羅斯 日本 普亭 豐田

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