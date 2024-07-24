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全球最強護照排名 新加坡居冠台灣名列33

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布「恒理護照指數」，台灣第33名，可免簽通行141個旅遊目的地。路透
英國恒理環球顧問事務所有限公司公布「恒理護照指數」，台灣第33名，可免簽通行141個旅遊目的地。路透

英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）公布「恒理護照指數」，新加坡連續兩年榮登榜首，台灣則排在33名，可免簽通行141個旅遊目的地。

過去19年來，總部位於倫敦的恒理環球顧問事務所有限公司創建的恒理護照指數（Henley PassportIndex）利用國際航空運輸協會（IATA）的獨家資料，持續追蹤全球227個國家和地區的全球自由度。

根據2024年最新排名，日本、德國、法國、義大利和西班牙並列第2，持這些國家的護照可以免簽前往192個目的地。

排名第3的是韓國、瑞典、芬蘭、奧地利、愛爾蘭、盧森堡和荷蘭，這些國家的公民可暢行無阻前往191個目的地。

英國、紐西蘭、挪威、比利時、丹麥和瑞士以190個目的地並列第4。

澳洲和葡萄牙以189個目的地並列第5，而美國名次滑落到第8，免簽目的地為186個。

台灣與秘魯並列33名，可以免簽前往141個目的地。香港名列第18（170個目的地），中國排名第59（85個目的地）。

這次排名敬陪末座的是伊拉克、敘利亞及阿富汗，分別只能免簽通行31、28及26個目的地。

免簽 指數 護照

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