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川普：將在佛州莊園和以色列總理會面

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
前總統川普。美聯社
前總統川普。美聯社

美國前總統川普今天宣布，本週將在佛州莊園會見以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。

尼坦雅胡昨天抵達華盛頓開始多天訪問，期間他打算在國會聯席會議上發表講話，並分別會見總統拜登和副總統賀錦麗

以色列總理的訪問正值美國政治動盪之際，拜登退出總統競選並支持賀錦麗成為他的最後一刻民主黨繼任者。

與此同時，再次成為共和黨總統候選人的川普一星期前逃過暗殺。

川普最初在社群媒體上發文表示，兩人將在今天於佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）見面，但之後說改成明天，數分鐘後又更新為26日。

尼坦雅胡定今天在國會發表講話，明天下午與拜登會面。

幕僚表示，賀錦麗本週將與尼坦雅胡會面，但日期尚未公布。

他們還說，由於賀錦麗之前已排定活動，尼坦雅胡在國會發表演說時，她將無法出席。

一些民主黨人表示，為了抗議以色列在加薩戰爭中的行為，尼坦雅胡演說時他們不會出席。

川普 拜登 賀錦麗

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