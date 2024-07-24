衣索比亞土石流增至229死 人道主義組織馳援

衣索比亞南部偏遠地區土石流死亡人數增至229人，人道主義組織今天向當地提供急需的援助。這是位於非洲之角的衣索比亞有紀錄以來最嚴重的土石流災害。

法新社報導，根據當地政府發布的影像，人群聚集在南衣索比亞州（South Ethiopia）一處偏僻山區的災害現場，居民用鏟子或徒手挖掘成堆的紅土，尋找罹難者和倖存者。

當地通訊事務部門表示，戈法區（Gofa Zone）肯卓沙賈（Kencho-Shacha）地區昨天發生土石流，到目前為止，已確認有148名男性和81名女性死亡。

戈法區當局在社群媒體上發布的影像顯示，居民用臨時擔架搬運遺體，部分遺體用塑膠布包裹起來。

國營衣索比亞廣播公司（Ethiopian BroadcastingCorporation）稍早報導，從泥土中救出5人，他們正在醫療機構接受治療。

衣索比亞廣播公司報導，當地行政長官達格馬維（Dagemawi Ayele）表示，暴雨導致當地發生第一波土石流，多數罹難者是在幫助當地居民時遭掩埋。

達格馬維表示，罹難者包括當地行政人員、教師、衛生專業人員和農業專業人員。

路透社報導，祖國為衣索比亞的世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）表示，他的心與所有受災家庭同在，並表示WHO已派出一個團隊支援當前的衛生需求。