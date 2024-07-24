美國斡旋蘇丹內戰停火 8月14日瑞士會談
美國國務卿布林肯今天表示，已邀請蘇丹內戰雙方的政府軍和準軍事團體「快速支援部隊」參加由美國斡旋的停火會談，將於8月14日在瑞士展開。
綜合路透社與法新社報導，布林肯（AntonyBlinken）在一份聲明中表示：「美國仍然致力於與夥伴合作，結束這場毀滅性的戰爭。」
蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）與政府軍「蘇丹武裝部隊」（SAF）交戰一年有餘，「快速支援部隊」的指揮官達加洛（Mohamed HamdanDagalo）表示，他「歡迎」布林肯的邀請，並表示他領導的一方將會參加會談。
達加洛在社群媒體平台X上寫著：「我宣布我們將參加2024年8月14日在瑞士舉行的停火會談。」
達加洛在聲明中表示：「我們重申我們的堅定立場…堅持拯救生命、停止戰鬥，並為和平談判達成政治解決方案鋪路，讓國家恢復文官統治，走上民主之路。」
先前在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）舉行的談判未能結束這場內戰，數百萬人流離失所、面臨飢荒，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）大部份地區成為廢墟。
布林肯在聲明中表示，沙烏地阿拉伯將會共同主持這場會談；非洲聯盟（African Union）、埃及、阿拉伯聯合大公國和聯合國將以觀察員身分參與。
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