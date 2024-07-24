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北韓再空飄垃圾氣球！韓聯社：落入南韓總統府內

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
北韓近期多次向南韓發送垃圾氣球。路透資料照
北韓近期多次向南韓發送垃圾氣球。路透資料照

南韓聯合參謀本部今天表示，北韓相隔3日再度朝南韓首爾發放垃圾氣球，最新消息指出，北韓發送的垃圾氣球甚至降落在首爾「龍山總統府」院區路面。

南韓總統警護處（PSS）表示，在龍山總統室院區路面發現掉落的北韓氣球，化學、生物和放射性反應小組調查顯示，氣球內的物質不存在危險或汙染，將持續與聯合參謀本部合作監測。

南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓今天上午再度對南韓發放垃圾氣球，朝首爾近郊的京畿道北部地區飄去，敦促民眾不要觸碰氣球，應直接通報軍方或警方。

北韓本月18日向南韓投放垃圾氣球，南韓軍方開啟部分擴音器廣播予以反制，北韓21日上午再次投放氣球，南韓同日宣布在前線地區全線啟動擴音廣播。

北韓 南韓 首爾

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