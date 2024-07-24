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馬克宏：先專心辦巴黎奧運 8月中後才任命新總理

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導
法國總統馬克宏。路透資料照片
法國總統馬克宏。路透資料照片

法國總統馬克宏今天表示，他的看守政府將持續運作到8月中巴黎奧運結束後，拒絕現在就如左翼聯盟所願任命新總理，並說分裂的國會各黨必須在巴黎奧運後團結建立廣泛執政聯盟。

綜合路透社和法新社報導，本月選舉贏得最多國會席次的法國左翼聯盟新人民陣線（New PopularFront）提名經濟學家卡斯特（Lucie Castets）擔任總理，時間點就在馬克宏（Emmanuel Macron）接受電視訪問前一小時。

卡斯特知名度不高，擔任巴黎市政廳財政和採購主管。她2013年畢業於有政經領袖搖籃之稱的國家行政學院（ENA），但沒有政黨政治背景。

馬克宏被問到有關她的問題時告訴法國第2電視台（France 2）：「問題不在這，名字不是問題，問題在於（國會下議院）國民議會（National Assembly）會出現何種多數？」

馬克宏說：「在8月中前，我們都不會改變現況，因為這會造成混亂。」

他說：「當然我們必須專注在奧運上，直到8月中結束。」他還說：「屆時…我的責任將是任命總理並委任籌組政府，盡可能獲得最廣泛的支持。」

巴黎奧運將於本月26日至8月11日舉行，對法國來說是一大後勤和維安挑戰。法國有35個場館，估計共有1萬500名運動員參加奧運。

法國在大選後陷入國會僵局。沒有一個政黨在國民議會贏得絕對多數，而是大致分裂為3個陣營。

左翼聯盟尋求提名一位新人選來接替即將卸任的總理艾塔爾（Gabriel Attal），但已排除與其他政治黨派達成協議的可能性，目前未掌握足夠的席次以組成多數政府。

根據法國憲法，總理由總統任命，因此左翼聯盟沒辦法迫使馬克宏行動。馬克宏則是敦促各政黨努力組成更廣泛的聯盟。

巴黎奧運 法國 馬克宏

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