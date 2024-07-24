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環太軍演多國參與實彈射擊 擊沉兩艘大型艦艇

中央社／ 洛杉磯23日專電
29國參與的環太平洋軍演（RIMPAC）進入海上演練，40艘軍艦在太平洋上編隊，場面壯觀。美國海軍卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson，CVN-70）位居中央。（DVIDS提供）中央社
29國參與的環太平洋軍演（RIMPAC）進入海上演練，40艘軍艦在太平洋上編隊，場面壯觀。美國海軍卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson，CVN-70）位居中央。（DVIDS提供）中央社

美國海軍第3艦隊新聞稿指出，環太平洋軍演（RIMPAC）完成實彈「擊沉」（SINKEX）演練，兩艘大型靶艦沉入太平洋底。

29國參與的環太軍演從6月底在夏威夷群島及附近海域舉行，一直進行到8月1日，近日進入海上演練階段。根據美軍提供照片，參演40艘軍艦22日完成海上編隊，卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson，CVN-70）位於中央位置。

各國軍艦海上編隊之前，根據美軍新聞稿，環太軍演的重頭戲「擊沉」（SINKEX）演練已經完成。

參與擊沉的部隊包括美國陸海空軍及澳洲、馬來西亞、荷蘭和韓國。今年共有2艘退役大型靶艦，演訓部隊先在7月11日擊沉兩棲船塢運輸艦「杜布克號」（USS Dubuque，LPD 8）。19日擊沉兩棲攻擊艦「塔拉瓦號」（USS Tarawa，LHA 1）。

美軍在擊沉塔拉瓦號的過程中，動用海軍F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機，發射「遠程反艦飛彈」（LRASM），這是一種具有匿蹤、生存能力強、能精準打擊的巡弋飛彈。

美國空軍B-2匿蹤轟炸機也與海軍合作，參與這次的塔拉瓦號擊沉演練，採用創新QUICKSINK演練。這是一種由美國國防部研發單位資助低成本的空投方式，用在擊沉水面艦艇，用來迅速反應全球範圍的海上威脅。

擊沉演練讓各國部隊在真實情境下，操作戰術、瞄準和實彈射擊，不僅在模擬器上無法得到這樣的經驗；同時在這樣的遠距離精準打擊當中，提升各國在規劃、溝通和執行海上任務的聯合作戰能力。

美軍第3艦隊司令、海軍中將韋德（John Wade）透過新聞稿表示：「擊沉演練讓我們有機會加強我們的技能，相互學習，獲得實作經驗。在演練過程中，我們使用先進武器，看見團隊的專業精神，展現我們對安全、開放的印太區域之承諾。」

「塔拉瓦號」（USS Tarawa）是一艘全長250公尺的兩棲攻擊艦，大小僅次於航空母艦。這艘巨型船艦1976年起為美軍服役，一直到2009年退役，服役期間大多部署在中東地區，參與了從2000年初開始的伊拉克戰爭、反恐戰爭。

海軍 美國 美軍

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