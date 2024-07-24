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英陸軍首長：俄中協作增 英國3年內得做好作戰準備

中央社／ 倫敦23日專電

英國新任陸軍總參謀長沃克上將今天示警，俄羅斯、中國、伊朗及北韓構成的威脅日益聚合齊一，它們相互依賴和協作的程度日增，英國及盟友需在3年內做好準備，以應戰或嚇阻戰爭發生。

沃克（Roly Walker）稱俄羅斯、中國、伊朗、北韓為「動盪軸心」（an axis of upheaval）。他強調，與這些軸心國的戰爭並非必然發生，但英國絕對有必要儘速重建「可信的硬實力」，以確保有效嚇阻。

至於為何僅有3年時間，沃克提到，這是考量幾個因素，包括西方評估俄羅斯有能力在與烏克蘭停火後的3至5年內恢復軍隊實力，伊朗則有可能在差不多的時間內成功發展核武，以及中國國家主席習近平已要求軍方至2027年取得武力進犯台灣的能力。

沃克指出，在一個國家境內發生的事件有可能在另一個國家引爆效應，「這是全球性的問題」。此外，由於俄、中等國在軍事、工業、情報活動等領域的合作日增，任何一場牽涉任何一個「軸心國」的安全危機，未來只會越來越難以應對。

沃克並示警，無論在烏克蘭的戰爭如何結束，俄羅斯都將企圖「復仇」，世界面臨的是「非常、非常危險」的俄羅斯，俄羅斯構成的中、長期威脅恐怕比許多人預期的要大。

他說，俄羅斯的野心不止於烏克蘭，而是要破壞拆解整個歐洲－大西洋區域的安全結構。儘管根據目前趨勢，俄羅斯恐得總計5年、以150萬名人員傷亡為代價，才能完全拿下烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區，歷史經驗顯示，遭重創後，俄羅斯勢必尋求「強勢回歸」。

沃克是在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）主辦的陸戰年度會議期間，在場邊對媒體做以上表示。他未在會議演講正文點名所有「軸心國」並如此具體描述英國及盟友面臨的全球威脅。特種部隊出身的沃克今年6月中旬接任陸軍總參謀長。今天是他上任後第一場對外演說。

沃克提出陸軍改革方案，目標為在3年內將英國陸軍的「致命力」提升為現在的2倍，並至2030年提升為現在的3倍。他認為，一旦致命力增為3倍，英國陸軍即有能力摧毀規模至少是自己3倍大的軍隊，並「持續這麼做」。

他說，英國陸軍需擺脫「人越多越好」的「大陸軍」思維，善用人工智慧（AI）、無人機群（droneswarm）、多彈頭精準打擊飛彈等新科技。

他希望打造「軍事物聯網」，好讓英國陸軍的威脅偵測能力可及範圍翻倍、行動決策時間僅需目前的一半，且只要動用現行數量1/2的軍火，即能在2倍距離外達成必要的打擊效果。

不過，儘管「人數」不是陸軍戰力唯一指標，沃克提到，他擔憂英國民眾的作戰意願不如東歐國家。他說，問題就在「我們不認為自己面臨問題」。

俄羅斯 英國 陸軍

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