對中跨國議會聯盟峰會30日台北登場 訪團規模創紀錄

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日將在台北登場，將集結來自25個國家約50位各國國會和歐洲議會（European Parliament）議員，是歷來最大規模的議員訪台團。

對中政策跨國議會聯盟（前譯為「對華政策跨國議會聯盟」）以對北京立場強硬著稱，目前成員約250人，來自35個國家，為跨黨派的跨國議會串聯網絡，2021年起陸續在羅馬、華府、布拉格舉行年度峰會，今年移師台北。

IPAC今天表示，參加峰會的各國議員訂於28日抵台，29日將與台灣高階政府官員舉行一系列會晤，30日出席峰會，並於當天下午舉辦記者會。

根據規劃，峰會將決議IPAC成員在各自國家的國會和歐洲議會需分別採取和協調執行哪些對中具體行動。台灣海峽情勢是峰會重點議題。除了來自不同國家的議員，與會者預計包括台灣官階高員及國際重要專家。

峰會也將關注科技安全。IPAC指出，數百個與IPAC有關的電子郵件帳號曾遭中國國家安全部支持的駭客組織APT31攻擊。

IPAC成員、歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno）表示，黨派分歧及政治暴力日益加劇，這樣的環境更凸顯IPAC的重要。IPAC為跨黨派共識創造空間，並展現有些議題已超越黨派和地理界限，而台灣無疑是其中之一。

英國保守黨籍國會議員董勤達（Tom Tugendhat，前譯為圖根哈特）近期加入IPAC。他曾於2022年9月至今年7月擔任主責安全事務的內政副大臣，並在2022年首度進入政府任官前，自2017年7月起擔任國會下議院外交事務委員會主席。

保守黨於本月初英國國會大選落敗、成為在野黨後，董勤達獲黨魁、前首相蘇納克（Rishi Sunak）任命為影子內政副大臣，同樣主責安全事務。

董勤達具「對中鷹派」和「友台」形象，在黨內政治光譜則屬中間溫和派，被視為是有條件吸引較廣大選民、凝聚黨內不同力量的熱門黨魁人選。保守黨黨魁選舉預定9月起跑，新黨魁於11月初就任。

董勤達今天說，「現在是支持台灣的最重要時刻」，此次峰會展現的跨國大團結顯示台海穩定在全球各地跨黨派議員心中的重要地位。