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被問到白宮若易主 日本：美日持續合作護台海和平
美國前總統川普選情看好可能重回白宮，日本內閣官房長官林芳正接受路透專訪，被問到川普若當選是否會影響美國對印太的承諾時說，無論白宮未來主人是誰，日本都會持續就台灣海峽和平與美國合作。
路透廿三日報導，林芳正說，台海和平穩定不僅事關日本安全，也對整個國際社會非常重要；鑒於日美雙方都相信和平解決兩岸問題的重要性，「我們會持續這些外交工作。強化我們作為盟友的共同基礎很重要」。
美國總統大選十一月五日投票，共和黨候選人川普的競選副手范斯上周甫稱，中國大陸是美國面臨的最大威脅，此話透露川普若當選，其印太政策的可能走向。川普今年稍早也表示對大陸商品徵收百分之六十以上關稅，引發新一波美中貿易戰的擔心。
林芳正婉拒評論這類關稅威脅，但重申需要持續與北京對話，並說據他了解，一場日、中外長會談的準備已進行當中，「在多個層級，相互清楚溝通很重要」。
路透報導提到，川普此前說，台灣應支付美國保護費，令人對川普若回鍋後美國對台灣的支持產生擔憂。美國未和台灣簽署正式防衛協議，但依法要提供台灣自衛手段。川普似乎對當前安排感到不滿，曾指稱「台灣什麼都沒給我們」。
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