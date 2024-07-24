快訊

6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

睽違四年半 中日副外長進行戰略對話

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本外務事務次官岡野正敬與中國副外交部長馬朝旭，22日在東京進行「日中戰略對話」，盼在眾多外交挑戰中聚焦共同利益。這是兩國副外長睽違四年半首次進行戰略對話。

中央社報導，岡野正敬和馬朝旭論及東海、南海局勢發展、烏克蘭等議題之外，也提及福島第一核電廠的「核處理水」入海，和中國拘留日本公民的案件。

中日副外長上一次會晤是在2020年1月，當時雙方正在籌備中國國家主席習近平到日本進行國是訪問，不過習近平的訪日行程因為全球新冠疫情蔓延而擱置。兩國的戰略對話也因為美中關係緊繃、經濟安全議題出現分歧而告暫停。

這個日中對話框架，是日本首相岸田文雄與習近平去年11月舉行會談後重啟。兩位領袖當時再度確認兩國「戰略互惠關係」，同意在「各個層面」保持密切溝通，包括適時舉行高層經濟對話和人文交流。

日本外務大臣上川陽子和中國外交部長王毅正考慮在寮國25日起舉行的東協會議場邊進行會談。日本媒體分析，中國大陸亟欲在美國11月總統大選前加強對日關係，擔憂美國若進一步採取強硬姿態面對中國，日本恐跟進。

日本 習近平

延伸閱讀

越共總書記逝世 習近平罕赴使館弔唁 央視播畫面再破「中風」傳言

遇刺後首造勢！川普讚習近平慰問信「文情並茂」諷裴洛西像狗咬拜登

三中閉幕 學者：公報暗示習近平將連任4屆

習近平身體不適缺席？央視播出三中全會閉幕畫面 他參與發言破除謠傳

相關新聞

被問到白宮若易主 日本：美日持續合作護台海和平

美國前總統川普選情看好可能重回白宮，日本內閣官房長官林芳正接受路透專訪，被問到川普若當選是否會影響美國對印太的承諾時說，...

美警告俄中北極雄心 莫斯科、北京反駁

美國國防部周一（7月22日）發布2024年北極戰略。美國警告稱，俄羅斯近些年來重啟和現代化改造多個前蘇聯時期結束後廢棄的軍事基地和機場，加強了在北極的軍事存在，而中國則向極地探索和研究投入大量資金。

必須發出信號──歐盟兩項重要會議將不在匈牙利舉行

「我們必須發出一個信號，即便是一個象徵性的信號，那就是違反歐盟的外交政策，必須承擔一些後果」，歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）本周一（7月21日）在布魯塞爾外交部長會議後向記者這樣表示。他宣布，下一次歐盟外交部長和國防部長的非正式將在布魯塞爾舉行，而不是在布達佩斯。「但是，我拒絕抵制這個詞，會議將會舉行，匈牙利也會參加」，博雷利補充道。他同時指出，匈牙利受歐盟條約第24.3條的約束。根據該條款，所有成員國必須「本著忠誠和相互團結的精神，積極、毫無保留地支持歐盟的外交政策」。

睽違四年半 中日副外長進行戰略對話

日本外務事務次官岡野正敬與中國副外交部長馬朝旭，22日在東京進行「日中戰略對話」，盼在眾多外交挑戰中聚焦共同利益。這是兩...

越共總書記辭世舉國哀戚、歌頌 3網友逆風發言遭罰「750萬越南盾」

越共中央總書記阮富仲近日辭世，正當舉國哀戚、歌頌阮富仲對黨國的成就與貢獻時，有3名越南民眾在臉書上「逆風」講述阮富仲的不...

孟加拉暴力示威逾2500人被捕 至少174死

法新社統計，截至今天，在孟加拉連日暴力示威中被逮捕的人數已超過2500人。當地民眾近日因公務員職缺配額問題而掀起大規模抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。