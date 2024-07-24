睽違四年半 中日副外長進行戰略對話

日本外務事務次官岡野正敬與中國副外交部長馬朝旭，22日在東京進行「日中戰略對話」，盼在眾多外交挑戰中聚焦共同利益。這是兩國副外長睽違四年半首次進行戰略對話。

中央社報導，岡野正敬和馬朝旭論及東海、南海局勢發展、烏克蘭等議題之外，也提及福島第一核電廠的「核處理水」入海，和中國拘留日本公民的案件。

中日副外長上一次會晤是在2020年1月，當時雙方正在籌備中國國家主席習近平到日本進行國是訪問，不過習近平的訪日行程因為全球新冠疫情蔓延而擱置。兩國的戰略對話也因為美中關係緊繃、經濟安全議題出現分歧而告暫停。

這個日中對話框架，是日本首相岸田文雄與習近平去年11月舉行會談後重啟。兩位領袖當時再度確認兩國「戰略互惠關係」，同意在「各個層面」保持密切溝通，包括適時舉行高層經濟對話和人文交流。

日本外務大臣上川陽子和中國外交部長王毅正考慮在寮國25日起舉行的東協會議場邊進行會談。日本媒體分析，中國大陸亟欲在美國11月總統大選前加強對日關係，擔憂美國若進一步採取強硬姿態面對中國，日本恐跟進。