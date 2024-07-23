美警告俄中北極雄心 莫斯科、北京反駁

美國國防部周一（7月22日）發布2024年北極戰略。美國警告稱，俄羅斯近些年來重啟和現代化改造多個前蘇聯時期結束後廢棄的軍事基地和機場，加強了在北極的軍事存在，而中國則向極地探索和研究投入大量資金。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）周一（7月22日）向記者表示，中俄在北極的商業合作增加，而中國是俄羅斯在北極能源開發的主要資助方。

此外，雙方軍事合作也增加。希克斯表示，俄中在阿拉斯加海岸附近舉行了聯合演習。

希克斯表示：「因氣候變遷帶來的氣溫迅速升高、冰層變薄使這些挑戰加大，並使這些活動成為可能。」

莫斯科在大力推動「北方海路」，作為歐亞之間船隻貨運的替代航線。自稱近北極國家的中國對該地區也有雄心，提出「冰上絲綢之路」倡議。隨著氣溫升高、冰層消退，中國對該地區的礦產資源以及開闢新航線產生興趣。

五角大樓的報告稱：「儘管中俄在一些領域存在顯著分歧，但雙方在該地區加強合作引人關切，國防部將繼續予以監控。」

中俄反駁

隨著全球變暖、冰層後退，海面無冰期延長，北極路線越來越多地用於連接太平洋和大西洋主要經濟體。

中俄正在合作開發北極船運航線。在西方制裁之下，俄羅斯尋求向中國輸送更多油氣；中國則尋求一條替代航線，以降低對馬六甲海峽的依賴。

中國外交部發言人毛寧周二對美國的報告予以駁斥，稱中國是北極事務的重要利益攸關方，致力維護北極和平穩定和可持續發展。

安全問題學者以及地區軍方人員表示，中國對印度洋航運路線的依賴被視為北京的弱點，特別是在圍繞台灣發生衝突的情況下。

五角大樓的報告稱：「中國想要利用北極變化的動態，尋求更大的影響力和准入權，從北極的資源中獲利，並在區域治理中扮演更重要的角色。」

克里姆林宮周二表示，北極也是該國的戰略區域，「俄中合作只會有助於北極的穩定和有可預見性的氛圍」。

美、加、芬破冰船合作計劃

五角大樓報告稱，美軍方在北極地區實施「監控-回應」戰略，包括情報收集、與盟國合作以及軍事部署的能力。

本月，美國、加拿大和芬蘭將組成一個聯盟，建造破冰船，以加強自身造船能力，應對俄羅斯與中國在戰略意義增加的極地的影響力。

（法新社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】